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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Redditen válaszolt Magyar Péter

Infostart / MTI

A miniszterelnök a köztársasági elnök „nép általi” megválasztása mellett foglalt állást szombat este a Redditen, ahol kérdésekre válaszol.

(Cikkünk frissül.)

Magyar Péter pénteken jelentette be a platformon, hogy szombat este AMA (Ask Me Anything) formátumban válaszol a kérdésekre. A kormányfő az előzetesen meghirdetett 20 óránál korábban elkezdte a válaszadást és jelezte, hogy nem fog tudni minden kérdésre válaszolni, de a napokban még visszatér a felületre.

A miniszterelnök az elsők között kapott egy olyan kérdést, amelyben a felhasználó azt tudakolta, hogy az új alkotmány utáni köztársaságielnök-választásnál a parlament vagy a nép általi választás közül melyiket támogatná. Magyar Péter azt írta: "ez az embereken múlik. Szeretnénk mindenkit bevonni az alkotmányozásba. Én a nép általi választás mellett vagyok".

Kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy tervezi-e a Tisza-kormány megszüntetni és/vagy drasztikusan átalakítani „a Fidesz-féle tao-alapú, korrupt sportfinanszírozást”. A kormányfő azt válaszolta, hogy beépítik a költségvetésbe, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. „Nem csökken a sportra fordított pénz” – rögzítette.

Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos rövidtávú lépésekre vonatkozó kérdésre azt válaszolta a kormányfő, hogy „talán már jövő héten” jön a bejelentés.

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