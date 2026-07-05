Áder-villa: 1:1 két újabb megszólalás után

Lázár János bejegyzésében élesen bírálta a miniszterelnök stílusát, hangsúlyozva, hogy Magyar Péter a politikai kritikákra érvek helyett fenyegetéssel reagál.

A fideszes képviselő egyúttal szolidaritásáról biztosította a volt államfőt, leszögezve: a kormánypárti politikusoknak kötelességük kiállni egymásért – írja az index.hu.

A vitához csatlakozott Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is, aki szerint Áder Jánost is „rendesen kitömték”, és kijelentette, castinggal sem lehetett volna ennyi „jellemtelen haszonlesőt” összeszedni, amennyit Orbán Viktornak sikerült maga köré gyűjtenie.

A konfliktus azután éleződött ki, hogy Magyar Péter a közpénzek kezelésével hozta összefüggésbe Áder Jánost. A miniszterelnök pénteken közösségi oldalán „közpénzhorgásznak” nevezte a volt államfőt, aki szerinte adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, és milliárdos alapítványt vezet.

A miniszterelnök később egy drónfelvételt (nem említve, hogy ez a Kutyapárt 4 éves videója) is megosztott a volt köztársasági elnök által lakott, 720 négyzetméteres ingatlanról, részletezve annak fenntartási költségeit és a volt államfőnek járó juttatásokat.

Magyar Péter szombaton ismét bírálta a Kék Bolygó Alapítványt, állítva, hogy az

eddig 18,3 milliárd forint közpénzt kapott,

amiből véleménye szerint luxusingatlant vásároltak és haverokat fizettek.

A vita alapját az adja, hogy Áder János korábban „alkotmányos puccsnak” és „közjogi szőnyegbombázásnak” nevezte a Sulyok Tamás államfő és más közjogi méltóságok tervezett leváltását. A volt köztársasági elnök a kormányfő „közpénz-kilapátolásra” vonatkozó vádjai miatt bizonyítékokat vagy bocsánatkérést követelt Magyar Pétertől, július 6-i határidővel.