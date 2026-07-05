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Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Fenntartható Atomenergiáért Tanácsadó Testület tagja beszédet mond a paksi atomerőmű alapkőletételének 50. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen Pakson, az erőmű látogatóközpontjában 2025. október 3-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter talált még 7 milliárdot Áder Jánosnál

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Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap azt kérdezte, vajon mire kapott közvetlenül a választások előtt 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa.

A kormányfő bejegyzése szerint a 7 milliárd forint a korábbi 18 milliárdon felül érkezett az alapítványhoz. A posztban a miniszterelnök ismét "közpénzhorgásznak" nevezte a volt köztársasági elnököt.

Magyar Péter az elmúlt napokban többször is bírálta Áder Jánost és az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt.

A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami tulajdonba vételével az Áder Jánoshoz köthető "milliárdos pénzszivattyú-alapítvány" is állami fenntartásba kerül. Úgy fogalmazott, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt", miközben a volt államfőnek havi juttatás, szolgálati lakhatás, gépkocsi, sofőr és személyzet is jár.

Áder János az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán azt írta: Áder János "adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre". Szombati bejegyzésében pedig azt közölte: Áder János alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, amelyből "luxusvillát vettek és haverokat fizettek".

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter talált még 7 milliárdot Áder Jánosnál

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