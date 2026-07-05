Magyar Péter talált még 7 milliárdot Áder Jánosnál

A kormányfő bejegyzése szerint a 7 milliárd forint a korábbi 18 milliárdon felül érkezett az alapítványhoz. A posztban a miniszterelnök ismét "közpénzhorgásznak" nevezte a volt köztársasági elnököt.

Magyar Péter az elmúlt napokban többször is bírálta Áder Jánost és az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt.

A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami tulajdonba vételével az Áder Jánoshoz köthető "milliárdos pénzszivattyú-alapítvány" is állami fenntartásba kerül. Úgy fogalmazott, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt", miközben a volt államfőnek havi juttatás, szolgálati lakhatás, gépkocsi, sofőr és személyzet is jár.

Áder János az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán azt írta: Áder János "adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre". Szombati bejegyzésében pedig azt közölte: Áder János alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, amelyből "luxusvillát vettek és haverokat fizettek".