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Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Áder János nem hagyja magát

Infostart / MTI

Idén február végétől március végéig a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány - a magyar állam támogatásával - megszervezte a nagy sikerű és ingyenesen látogatható Planet Budapest fenntarthatósági expót és élményprogramot - közölte az alapítvány vasárnap délután, a miniszterelnök délelőtti Facebook-posztjára reagálva. Magyar Péter azt kérdezte, mire kapott közvetlenül a választások előtt 7 milliárd forint közpénzt Áder János alapítványa.

"Magyar Péter ma reggel felfedezte a csövön a lukat. Az éles szemű miniszterelnök arra ébredt, amiről mintegy száz cikk, tudósítás született az elmúlt egy évben" - szerepel a volt államfő alapítványának közleményében.

Mint írták, a kormány a Planet Budapest támogatásáról tavaly tavasszal hozta meg a döntését, a támogatási szerződést pedig 2025. június elején kötötték meg. "A rendezvény költségeinek első részlete pedig tavaly júniusban, míg a második idén január közepén érkezett."

"A további felfedezéseket elősegítendő, arról is tájékoztatjuk a miniszterelnököt, hogy korábban Áder János már három Víz világtalálkozót, valamint két fenntarthatósági kiállítást és élményprogramot szervezett" - fogalmaztak a kommünikében. Hozzátették: "egyre szánalmasabb az a vergődés, amit Magyar Péter a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységével összefüggésben bemutat".

A politikai szócsata története

Magyar Péter az elmúlt napokban többször is bírálta Áder Jánost és az általa vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt.

A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt: a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami tulajdonba vételével az Áder Jánoshoz köthető "milliárdos pénzszivattyú-alapítvány" is állami fenntartásba kerül.

Áder János az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán azt írta: Áder János "adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre". Szombati bejegyzésében pedig azt közölte: Áder János alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, amelyből "luxusvillát vettek és haverokat fizettek".

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