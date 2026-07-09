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Nyitókép: Pixabay

Bejelentést tett Szakács István ügye kapcsán az ügyészség

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A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt egy influenszer ellen, és erről múlt hét pénteken telefonon tájékoztatta a Fővárosi Főügyészséget – közölte a főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége; a nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint az influenszer által június végén közzétett videóüzenet volt.

A nyomozó hatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influenszernél kutatást fognak végrehajtani, őt elő fogják állítani és gyanúsítottként fogják kihallgatni – tették hozzá.

Az illetékes ügyész szóban felhívta a nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, hogy az adott cselekmény valóban megvalósítja-e a Büntető Törvénykönyv vonatkozó törvényi tényállását.

Hozzátették, hogy a sajtóhírekre figyelemmel szerdán a Fővárosi Főügyészség kérésére a rendőrség telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy kutatást tartott az influenszernél, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, a gyanúsítottat a rendőrség nem vette őrizetbe.

A büntetőeljárási törvény szerint a nyomozásnak a gyanúsítotti kihallgatás előtti szakasza, a „felderítés” során a nyomozó hatóság önállóan jár el, ez alapján a gyanú megalapozottságának kérdésében önállóan dönt, ahhoz ügyészi jóváhagyás nem szükséges, ilyen ez esetben sem történt - írták.

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsítás elleni panasz elbírálásakor lesz abban a helyzetben, hogy a gyanúsítás törvényességét megítélje - közölték, hozzátéve, hogy a panasz és az ügyiratok csütörtök délelőtt érkeztek meg a rendőrségtől az ügyészségre.

A főügyészség a panasz elbírálásának eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Bejelentést tett Szakács István ügye kapcsán az ügyészség

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