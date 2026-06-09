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Nyitókép: Getty Images/

Kamionba rohant egy gyerekekkel teli kisbusz az M1-esen

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Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé – tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután.

A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba – mondta Csécsi Soma.

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Kezdőlap    Belföld    Kamionba rohant egy gyerekekkel teli kisbusz az M1-esen

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m1-es autópálya

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kisbusz

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