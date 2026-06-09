A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba – mondta Csécsi Soma.
Kamionba rohant egy gyerekekkel teli kisbusz az M1-esen
Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé – tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután.
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Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Már Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő is elismeri, hogy az ukrán mélységi dróncsapások komoly fejtörést okoznak az orosz üzemanyagellátásnak. A pilóta nélküli fegyvereknek hála az orosz területszerzés 2023 óta először negatívba fordult. A drónháború elmérgesedésével egyre gyakrabban bukkannak fel orosz és ukrán drónok NATO-tagállamok területén: Romániában egy ukrán tengeri drón okozott botrányt, a baltikumban repülő eszközök borzolják a kedélyeket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Hivatalos: nem kapott zöldkártyát a férfi kézilabda válogatott a vb-re - meglepő csapatok kaptak kvótát a magyarok helyett
A januári lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyar válogatott eddig 23 alkalommal szerepelt a tornán.
Israeli air strikes hit Lebanese city of Tyre after Iranian warning to stop attacks
Residents of the city are evacuating and Lebanese media report that at least eight people have been killed by strikes today.