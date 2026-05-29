Tarr Zoltán: a romok eltakarítására és az ország felépítésére van szükség

Kettős küldetés áll előttünk, amely megfeszített munkát követel a következő időszakban: fel kell tárni a múltat, „romeltakarítást” kell végezni és országot építeni – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán péntek reggel közzétett bejegyzésében.

Tarr Zoltán arról írt, hogy csütörtökön a tárca államtitkáraival áttekintették a tárca előtt álló legfontosabb stratégiai kihívásokat. A miniszter szerint az elmúlt hetekben napvilágot látott események igazolták, hogy „amit a Fidesz-kormányzat örökül hagyott, az a felelőtlenség rendszerszintű megnyilvánulása”.

„Nem építhetünk stabil jövőt anélkül, hogy ne tennénk rendbe a múltat” – írta. Kiemelte, elsőrendű kötelességük, hogy feltérképezzék és a nyilvánosság elé tárják „azokat a közérdeket súlyosan sértő visszásságokat, amelyeket a Hankó Balázs által vezetett korábbi minisztérium a falak mögött véghezvitt”.

Hozzátette, a múlt feltárása – a „romeltakarítás” – egyetlen pillanatra sem vonhatja el a figyelmet az országépítésről. A miniszter megjegyezte, teljes kapacitással zajlik az új, hatékonyan és felelősen működő minisztériumi struktúra megszilárdítása.

Cselekvési tervünk véglegesítése folyamatban van, a kormányzati prioritások érvényesítése zavartalanul halad – fogalmazott Tarr Zoltán.