Súlyos sérülések egy nagy csepeli késes verekedés után

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közölte, hogy késő délután érkezett a bejelentés, miszerint a Budapesten, a XXI. kerületben a Kossuth Lajos utcán négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel, és egy gumilövedékes fegyverrel is leadtak több lövést.

A helyszínre több rendőri egység érkezett, majd rendőri kísérettel négy férfit kórházba szállítottak.

Az adatgyűjtés, a helyszíni szemle lefolytatása, valamint a körülmények tisztázása folyamatban van, a BRFK életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást - olvasható a közleményben.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy az eset során

ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg.