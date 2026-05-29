2026. május 29. péntek Magdolna
Egy MIX/A típusú HÉV-szerelvény érkezik a csepeli Szent Imre tér felé a Boráros térről 2013. június 17-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Súlyos sérülések egy nagy csepeli késes verekedés után

Infostart / MTI

Négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel felszerelkezve Csepelen csütörtökön délután, életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség. A helyszínről rendőri kísérettel kórházba szállítottak a résztvevőket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közölte, hogy késő délután érkezett a bejelentés, miszerint a Budapesten, a XXI. kerületben a Kossuth Lajos utcán négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel, és egy gumilövedékes fegyverrel is leadtak több lövést.

A helyszínre több rendőri egység érkezett, majd rendőri kísérettel négy férfit kórházba szállítottak.

Az adatgyűjtés, a helyszíni szemle lefolytatása, valamint a körülmények tisztázása folyamatban van, a BRFK életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást - olvasható a közleményben.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy az eset során

ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg.
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást

Durva fordulatot vesz az időjárás a hétvége előtt: mutatjuk, melyik országrészben lesz a legrosszabb a helyzet

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

