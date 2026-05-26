Massimiliano Allegri, a Juventus vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik fordulójában, a H csoportban játszott Manchester United - Juventus mérkőzésen a manchesteri Old Trafford stadionban 2018. október 23-án. A találkozót az olasz csapat nyerte 1-0-ra idegenben.
Hullottak a fejek az AC Milannál, Massimiliano Allegri vezetőedzőt is menesztették

A klub vezetősége szerint egyértelmű kudarc, hogy nem sikerült kijutni a Bajnokok Ligájára, ezért szinte az összes szakmai döntéshozótól megszabadultak, a vezetőedzőt is beleértve.

A Bajnokok Ligája indulásról lemaradt AC Milan labdarúgócsapata hétfőn menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt.

A klub vezetősége egyértelmű kudarcnak nevezte az olasz bajnoki ötödik helyet, a tavalyi 8. hely után a tulajdonosok egyértelműen azt várták, hogy a csapat visszatérjen a Bajnokok Ligájába – írja a 24.hu.

Massimiliano Allegri mellett a szakmai döntésekért felelős valamennyi elöljárótól, Giorgio Furlanitól, Igli Tarétól és Geoffrey Moncadától is elköszönt. „A bajnokság utolsó szakasza teljesen ellentétes volt azzal, mint amit addig produkáltunk. A tegnap esti kiábrándító vereséggel pedig egyértelmű kudarc volt a szezonunk” – írta hétfői közleményében a klub.

A Milan a bajnokság második feléig remekül állt, aztán lemaradt az Internazionalétól, de az sokáig biztosnak tűnt, hogy az első négyben tud végezni, ám utolsó négy meccséből csupán egyet nyert meg, ráadásul a vasárnapi zárókörben 2-1-re kikapott hazai pályán a Cagliaritól, így pedig az As Roma és a Como is megelőzte.

Egyelőre nem tudni, ki lesz Massimiliano Allegri utódja, az olasz szaksajtó egyelőre olyan neveket dobott be, mint Vincenzo Italiano (Bologna), Raffaele Palladino (Atalanta), Andoni Iraola és Marco Silva. A La Gazzetta dello Sport napilap szerint jó lenne egy olyan név, aki megnyugtatja a szurkolókat és bizonyos garanciákat hozna. Felhozták Antonio Contét is, aki a szégyenteljes helyzetek megoldásának specialistája. Ő viszont magas menedzseri költségekkel járna, és jelenleg a válogatottbeli pozícióért folytatott verseny sűrűjében van.

Eközben hivatalossá vált Antonio Conte távozása a Napolitól. A dél-olasz klub rövid, négyszavas közleményt adott ki a tréner távozásáról hétfőn, egy nappal azután, hogy Conte és a Napoli elnöke, Aurelio De Laurentiis nyilvánosan összeszólalkozott. A sajtóeseményen elárulták, már hónapokkal korábban megegyeztek a tréner szezon végi távozásáról.

Egyéni képviselőként nyújtotta be egymondatos Alaptörvényt módosító indítványát Magyar Péter, a módosító javaslat a keresztény kultúrával kapcsolatos.
 

Szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is csökken, írja a holtankoljak. Ez a fogyasztói árakat nem érinti, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Több mint 7 százalékot zuhant a Ferrari részvényárfolyama, miután az olasz sportautó-gyártó bemutatta története első tisztán elektromos modelljét.

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

