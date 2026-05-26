Elképesztő ütemben szórja ki aranytartalékát az orosz jegybank, nyomós okkal

Az orosz jegybank továbbra is aranyat ad el tartalékaiból: április végére az állomány a legalacsonyabb szintre csökkent Ukrajna teljes körű inváziója óta. Az értékesítések akár több mint négymilliárd dollárt is hozhattak – írja a Bloomberg híradása nyomán a vg.hu.

Az orosz tartalék 2026 eleje óta 900 ezer unciával csökkent, május 1-én már csak 73,9 millió uncia volt a jegybank adatai szerint. Ez a legalacsonyabb szint 2022 februárja óta, amikor Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen.

Mivel az arany piaci ára többször is rekordot döntött idén, az első négy hónapban átlagosan 4800 dollár volt unciánként, így

ha az orosz jegybank piaci áron értékesítette tartalékát, az értékesítések mintegy 4,3 milliárd dollárt hozhattak a kasszába.

Csak 2026 áprilisában 200 ezer unciával csökkent az állomány, ami több mint két évtizede a legnagyobb egyhavi visszaesés. Az úgynevezett tükörmechanizmus keretében a jegybank megfelelő ellenirányú műveleteket hajt végre a belföldi piacon, hogy ellensúlyozza ezeknek a kormányzati tranzakcióknak a rubelre és a pénzügyi rendszerre gyakorolt hatását. Április volt a negyedik egymást követő hónap, amikor csökkentek a tartalékok.

A fennmaradó 73,9 millió uncia ezen az ütemen még évtizedekre elegendő tartalékot jelentene.

Az orosz jegybank korábban a világ legnagyobb állami aranyvásárlója volt: az ország bányászati termelésének szinte egészét felvásárolta 2020 elejéig. Két évvel később az a vállalása, hogy újraindítja a vásárlásokat, segített felszívni a kínálat egy részét, amelyet a szankciók miatt már nem lehetett exportálni, de a jegybank soha nem tért vissza a nagy volumenű vásárlásokhoz.

Az orosz költségvetési hiány március végére 4,6 ezermilliárd rubelre duzzadt. Ezt két, ellentétes irányba ható folyamat okozta: csökkentek az olaj- és gázbevételek, miközben nőttek a katonai kiadások.