Az egész világ irigykedhet Ukrajna filléres „vaskupolájára”

A fejlett elektronikai eltérítőrendszernek köszönhetően egyetlen Patriot rakéta árából megvédhető egy egész város.

Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik az olcsó, „Lima” névre keresztelt elektronikai hadviselési rendszerre. Ez az eszköz műholdas navigációs jelek zavarásával téríti el az orosz drónokat és rakétákat, ami különösen fontos most, amikor a légvédelmi rakéták készletei fogytán vannak – írja a Kyiv Post cikke nyomán a Portfolio.

A Lima rendszert az Ukrajnában alapított, de az Egyesült Államokban bejegyzett Cascade Systems védelmi startup fejlesztette, és a hagyományos légvédelmi eszközökkel ellentétben nem fizikailag semmisíti meg az érkező drónokat és rakétákat, hanem a GPS- és GLONASS-jelek zavarásával és meghamisításával (spoofing) téríti el azokat a pályájukról.

Ha blokkolják a fegyverek műholdas jeleit, azok átválthatnak ugyan inerciális navigációra, ám pontosságuk jelentősen csökken, 100 kilométerenként akár 2000 métert is tévedhetnek.

A rendszer egyik fejlesztője, az ukrán Éjjeli Őrség elektronikai hadviselési egység parancsnoka a Politiconak az mondta: „Amikor a Lima be van kapcsolva, a rakéták eltérítése még nagyobb. A navigáció egyszerű elnyomásán túl koordináta-hamisítást is alkalmazunk, több kilométeres eltéréssel. El tudjuk érni, hogy a rakétáik szántóföldekre csapódjanak be a célpontjaik helyett.”

A fejlesztő hozzátette, korábbi támadásokat hárítottak már el úgy, hogy elhitették az érkező fegyverekkel, hogy éppen Peruban vannak. A Cascade Systems szerint egy egység ára legfeljebb 3 millió hrivnya, azaz körülbelül 68 ezer dollár. Egy nagyváros védelméhez megközelítőleg 30-100 darabra lehet szükség.

Vagyis egy egész várost védő rendszer ára körülbelül 5 millió euró – ennyibe került egyetlen darab Patriot PAC-3 elfogórakéta.

A vállalat eddig több mint 400 Lima rendszert szállított le, az első telepítés 2024 júliusában kezdődött, majd 2025 októberére kiterjesztették a polgári infrastruktúra védelmére is. A gyártó állítása szerint a rendszer az elmúlt másfél évben több mint 20 ezer Sahed/Gerány drónt zavart meg, emellett tucatnyi ballisztikus és cirkálórakétát térített el.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter bejelentette, hogy Ukrajna a légitámadások elleni 95 százalékos, stabil elfogási arány elérésére törekszik. Az elmúlt négy hónapban megduplázódott az elfogódrónokkal megsemmisített Sahedek aránya. Fedorov azt is elárulta, hogy 27 ukrán vállalkozás csatlakozott egy kísérleti magánlégvédelmi projekthez, emellett egy olcsó elfogórakéta fejlesztése is folyamatban van.

Távozzon a vezetőség – Tanács Zoltán megszólalt a HUN-REN átalakításáról
Reagált Hilarion metropolita, miután őrizetbe vették – megszólalt Moszkva is az ügyben

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

