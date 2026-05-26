Már az első munkanapján karambolozott az önvezető busz

A tájékoztatás szerint „az utasokat szállító önjáró busz fékezett, mire hátulról egy villamos hajtott neki”. Az incidensnek nem voltak sérültjei.

Az önvezető busz ugyan már március vége óta közlekedett Göteborg útjain, de hétfőn volt az első útja utasokkal. A járművön egy sofőr is volt, hogy szükség esetén közbe tudjon avatkozni.

A járművet most műszaki átvizsgálásnak vetik alá.

A svéd közlekedési hatóság 2027 júliusának végéig engedélyezte a kísérleti üzemet utasokkal. Az önvezető buszok, illetve kisbuszok Európában helyi engedélyek alapján közlekedhetnek akár városok között is, s gyakran magánutakon is. Az EU még nem adott ki uniós szintű engedélyt az önvezető tömegközlekedési járművekre vagy a sofőr nélküli taxikra.