2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Olajvezeték állványon, a háttérben fákkal
Nyitókép: Bob Krist/Getty Images

Újabb akadály a szerb-magyar kőolajvezeték építése előtt

Infostart / MTI

Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata – írta kedden internetes oldalán a szerbiai Forbes gazdasági magazin.

A lap szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A szerb állami Transnafta ugyan már döntött a kivitelező és a szakmai felügyeletet ellátó cégek kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárás azonban a jogvédelmi kérelem miatt egyelőre nem folytatható. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással, erről várhatóan csak a jogvédelmi bizottság döntése után közölnek részleteket.

A műszaki felügyeletre kiírt megbízás értéke 550,9 millió dinár (1,69 milliárd forint). A tenderen két konzorcium indult. A nyertes csoportot az újvidéki Project Biro Utiber, a belgrádi SGS Beograd, a prágai SGS Czech Republic, a pancsovai Petrol Projekt és a pozarevaci Preventiva 012 alkotja. A másik ajánlatot a Bureau Veritas köré szerveződött konzorcium nyújtotta be, 667,9 millió dináros (mintegy kétmilliárd forintos) értékben.

A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson importkőolajhoz. Az ország jelenleg kizárólag Horvátország felől, az Adria-kőolajvezetéken keresztül kap nyersolajat. Az új vezeték a magyarországi Barátság kőolajvezeték-rendszerhez kapcsolná a szerb hálózatot.

A Transnafta időközben a kivitelező kiválasztásáról is döntött: a munkálatokat az MVM Juzna Backa vezette konzorcium végezheti el, 14,5 milliárd dinár (44,37 milliárd forint) értékben. A konzorcium tagja a Konvar, a Delta inzenjering, a Zavod za zavarivanje, a Celik és a Delta preving is.

A szerződés szerint az MVM Juzna Backa a teljes projekt mintegy 43 százalékát valósítja meg. A vállalat feladata lesz egyebek mellett az anyag- és berendezésbeszerzés, a mérnöki munkák koordinálása, az elektromos és automatizálási rendszerek kivitelezése, valamint a gépészeti és építőipari munkák egy részének elvégzése.

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzést korábban szintén jogorvoslati eljárás miatt függesztették fel, ám a szerb Közbeszerzési Eljárások Jogvédelmi Bizottsága végül elutasította a kifogást, így a szerződést azóta aláírták.

A tervek szerint a teljes egészében föld alá kerülő, 113 kilométer hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épülne ki Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya érintésével. Éves szállítási kapacitását 5,5 millió tonnára tervezik.

A beruházás összértékét korábban mintegy 150 millió euróra (54 milliárd forintra) becsülték. A projektet a szerb kormány stratégiai jelentőségű energetikai fejlesztésként kezeli, míg a magyar kabinet márciusban kiemelt beruházássá nyilvánította a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítését.

Távozzon a vezetőség – Tanács Zoltán megszólalt a HUN-REN átalakításáról

A kutatóhálózat vezetőivel, tagjaival és az MTA-val való számos egyeztetést követően foglalta össze véleményét a tudományos és technológiai miniszter.
 

Reagált Hilarion metropolita, miután őrizetbe vették – megszólalt Moszkva is az ügyben

A cseh rendőrség őrizetbe vette az orosz ortodox egyház egyik legismertebb püspökét, a Karlovy Varyban élő Hilarion metropolitát. A hatóságok szerint a nyugalmazott egyházi vezető egy olyan autóban utazott, amelyben három zacskó ismeretlen fehér port találtak. A metropolita az interneten üzent, az oroszok pedig kétszer is reagáltak gyors egymásutánban.
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába

Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

