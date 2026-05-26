Jégkorong-vb: súlyos magyar vereség a csoportkör zárásán

A negyeddöntőbe jutó lettek a meccs nagy részében komoly fölényben játszottak, öt emberelőnyükből négy gólt lőttek, és egyszer emberhátrányban is eredményesek voltak. A becsületgólt Nemes Márton ütötte a 38. percben.

A lettek számára volt igazi tétje az összecsapásnak, hiszen nekik győzniük kellett, hogy a negyeddöntőbe jussanak, míg a magyarok fixen a hetedik helyen voltak a csoportkör zárása előtt is

Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata egy győzelemmel és hat vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet az elitben.