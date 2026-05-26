Reagált Hilarion metropolita, miután őrizetbe vették – megszólalt Moszkva is az ügyben

A közép-csehországi rendőrség tájékoztatása szerint vasárnap este, a D6-os autópálya egyik benzinkútjánál állítottak meg egy járművet. A Novinky.cz cseh hírportál szerint az intézkedésre Unhošť település közelében került sor. A rendőrök a kocsiban három tasaknyi ismeretlen fehér anyagot találtak, összesen néhány gramm mennyiségben.

A Nemzeti Kábítószer-ellenes Központ közölte: egy névtelen bejelentés alapján indították az akciót, amely kábítószerek és pszichotróp anyagok szállítására figyelmeztetett. A hatóságok egyelőre nem neveztek meg gyanúsítottat, de az ügyészség megerősítette, hogy két embert őrizetbe vettek, akiket kihallgattak.

Hilarion saját Telegram-csatornáján reagált az esetre. Azt írta, hogy az autót vasárnap, a karlovy vary-i Szent Péter és Pál-templomtól való távozása után állították meg. Közleményében tagadta a vádakat, és kijelentette: sem most, sem korábban nem állt kapcsolatban illegális kábítószerekkel vagy azok kereskedelmével.

A metropolita szerint az ügy provokáció, amely egy hosszabb ideje tartó nyomásgyakorlás része. Állítása szerint a cél az, hogy távozásra kényszerítsék őt és meggyengítsék a karlovy vary-i ortodox közösséget.

Hilarion – polgári nevén Grigorij Alfejev – az orosz ortodox egyház egyik legbefolyásosabb alakjának számított. 2009 és 2022 között a Moszkvai Patriarchátus külkapcsolati osztályát vezette, és korábban többen Kirill pátriárka lehetséges utódjaként is emlegették.

Lemondását követően metropolitaként Magyarországon szolgált, majd 2024-ben költözött Karlovy Varyba. Távozását korábban több botrány is övezte: szexuális zaklatással kapcsolatos vádak merültek fel vele szemben, emellett fényűző életmódjáról is több kritika jelent meg.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn az orosz állami hírügynökségnek először azt mondta: Moszkvának nincs információja Hilarion csehországi őrizetbe vételéről. Később azonban kiderült, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet a metropolita őrizetbe vétele miatt.

Moszkva megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását.

A cseh rendőrség közölte: az eljárás továbbra is folyamatban van, a kihallgatások zajlanak, a lefoglalt anyag laboratóriumi vizsgálatának eredményéről pedig várhatóan a következő napokban adnak tájékoztatást.

(A nyitóképen: Hilarion volokolamszki metropolita, az orosz ortodox egyház külügyi osztályának vezetõje a Válaszok keresése egy hosszú ideje elhallgatott válságra címmel rendezett kétnapos nemzetközi konferencián Budapesten 2017. október 12-én.)