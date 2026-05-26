2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Hilarion volokolamszki metropolita, az orosz ortodox egyház külügyi osztályának vezetõje a Válaszok keresése egy hosszú ideje elhallgatott válságra címmel rendezett kétnapos nemzetközi konferencián Budapesten 2017. október 12-én. A világ számos térségében tapasztalható keresztényüldözésrõl szóló konferenciát az Emberi Erõforrások Minisztériuma szervezte.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Reagált Hilarion metropolita, miután őrizetbe vették – megszólalt Moszkva is az ügyben

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh rendőrség őrizetbe vette az orosz ortodox egyház egyik legismertebb püspökét, a Karlovy Varyban élő Hilarion metropolitát. A hatóságok szerint a nyugalmazott egyházi vezető egy olyan autóban utazott, amelyben három zacskó ismeretlen fehér port találtak. A rendőrség egyelőre nem közölte, pontosan milyen anyagról van szó, annak összetételét szakértői vizsgálat állapítja meg.

A közép-csehországi rendőrség tájékoztatása szerint vasárnap este, a D6-os autópálya egyik benzinkútjánál állítottak meg egy járművet. A Novinky.cz cseh hírportál szerint az intézkedésre Unhošť település közelében került sor. A rendőrök a kocsiban három tasaknyi ismeretlen fehér anyagot találtak, összesen néhány gramm mennyiségben.

A Nemzeti Kábítószer-ellenes Központ közölte: egy névtelen bejelentés alapján indították az akciót, amely kábítószerek és pszichotróp anyagok szállítására figyelmeztetett. A hatóságok egyelőre nem neveztek meg gyanúsítottat, de az ügyészség megerősítette, hogy két embert őrizetbe vettek, akiket kihallgattak.

Hilarion saját Telegram-csatornáján reagált az esetre. Azt írta, hogy az autót vasárnap, a karlovy vary-i Szent Péter és Pál-templomtól való távozása után állították meg. Közleményében tagadta a vádakat, és kijelentette: sem most, sem korábban nem állt kapcsolatban illegális kábítószerekkel vagy azok kereskedelmével.

A metropolita szerint az ügy provokáció, amely egy hosszabb ideje tartó nyomásgyakorlás része. Állítása szerint a cél az, hogy távozásra kényszerítsék őt és meggyengítsék a karlovy vary-i ortodox közösséget.

Hilarion – polgári nevén Grigorij Alfejev – az orosz ortodox egyház egyik legbefolyásosabb alakjának számított. 2009 és 2022 között a Moszkvai Patriarchátus külkapcsolati osztályát vezette, és korábban többen Kirill pátriárka lehetséges utódjaként is emlegették.

Lemondását követően metropolitaként Magyarországon szolgált, majd 2024-ben költözött Karlovy Varyba. Távozását korábban több botrány is övezte: szexuális zaklatással kapcsolatos vádak merültek fel vele szemben, emellett fényűző életmódjáról is több kritika jelent meg.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn az orosz állami hírügynökségnek először azt mondta: Moszkvának nincs információja Hilarion csehországi őrizetbe vételéről. Később azonban kiderült, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet a metropolita őrizetbe vétele miatt.

Moszkva megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását.

A cseh rendőrség közölte: az eljárás továbbra is folyamatban van, a kihallgatások zajlanak, a lefoglalt anyag laboratóriumi vizsgálatának eredményéről pedig várhatóan a következő napokban adnak tájékoztatást.



őrizetbe vétel

fehér por

metropolita

hilarion

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

A pünkösdi hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. A hétvégét belpolitikai csatározás is jellemezte: Orbán Anita külügyminiszter és az előző Orbán-kormány tagjai között nyílt levélváltásra került sor korrupciós vádak miatt. Kelenföld állomáson kigyulladt egy villanymozdony, ami komoly közlekedési fennakadásokat okozott, a kormány pedig benyújtotta az ICC-ből való kilépés visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az új országgyűlés keddi ülésével és a kabinet munkába állásával fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.

Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük

Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

