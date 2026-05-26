2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Xavi Hernández, az FC Barcelona spanyol labdarúgóklub új vezetőedzője a bemutatásán a barcelonai Camp Nou Stadionban 2021. november 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro García

Spanyol edzők között válogat az AC Milan

Az AC Milannál teljes a földindulás a Cagliari elleni vereség, és annak következménye, a 2026 őszi BL-indulásról való lemaradás miatt. Massimiliano Allegri vezetőedző mellett menesztették Igli Tare sportigazgatót és a vezetőség több más tagját. A vezetőedzői posztra máris akadnak tekintélyes jelöltek – két spanyol.

A most lezárult Premier League-idényben a Bournemouth-t irányító Andoni Iraola az első számú jelölt, már fel is vették a kapcsolatot képviselőivel a Milantól, bár őt a Crystal Palace is szeretné megszerezni. Mellette kiszemelt a Barcelona korábbi legendája, Xavi Hernandez.

A spanyol klubok 2026 tavaszi sikerei (minden angol trófeát spanyol edző nyert meg, sőt, a Bajnokok Ligáját is majd újra spanyol edző csapata nyeri, ahogyan az Európa-ligát is az nyerte) még inkább vonzóvá tették spanyol edzőket az európai futballelitben.

A Milan felvette a kapcsolatot Iraola képviselőivel, a baszk edző pedig, aki nemrégiben sikeres hároméves szerződést zárt le a Bournemouthnál, mérlegeli a lehetőségeit. Közben hívja a Crystal Palace is.

A Bournemouth a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, az idényre visszatekintve Iraola azt mondta: „Volt pezsgő az öltözőben, úgy ünnepeltünk, ahogy kell. Élveztem minden másodpercet a szurkolókkal, a játékosokkal, nagyon jó így befejezni, és hogy van mit ünnepelni. Kezdődik a félévi szünet a gyerekeknek, júliusig Bournemouthban maradok. Ünnepelni fogok a stábbal, legalább egy hétre hazamegyek, és ráérek, hogy meghozzam a döntést.”

Xavi is kiszemelt a Milannál, mivel Gerry Cardinale tulajdonos és Zlatan Ibrahimovic teljes újjáépítésre törekszik. Az Antonio Conte körüli pletykák elültek, a Milanon belülről érkező hírek szerint a klub kifejezetten a progresszív „Cesc Fabregas-típusú” edzőket célozza meg. Xavi jelenleg munkanélküli.

A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly

A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly
A magyar férfi jégkorong-válogatott egy győzelemmel és hat vereséggel zárta az A csoportos világbajnokság csoportkörét, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobbak között. A szövetségi kapitány szerint idén már sokkal előrébb tartottak, mint tavaly. Ez a lőtt gólok számában és az érettebb döntésekben is megnyilvánult – erről beszélt az InfoRádióban Majoross Gergely, aki azt is mondta, az a cél, hogy folyamatosan közelítsenek az elit vb csapatainak szintjéhez.
 

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Hófehérkézés, facebookozás, Magyar Péter múltja, Gulyás Gergely ingatlanjai, a miniszterek első feladatai is szóba kerültek a képviselői viszonválaszok alkalmával az új parlamenti ciklus harmadik ülésnapján az „adok-kapok” részben napirend előtt.
 

Máris itt a következő kormányszóvivői sajtótájékoztató

Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Bődületes friss célár érkezett az egyik chipgyártóra, el is szállt az árfolyam

Bődületes friss célár érkezett az egyik chipgyártóra, el is szállt az árfolyam

A Micron Technology részvényei kedden 18 százalékot ugrottak, amivel a memóriachip-gyártó piaci értéke először lépte át az ezermilliárd dolláros határt. A szárnyalás mögött a mesterséges intelligencia iránti erős kereslet és egy rendkívül optimista elemzői előrejelzés áll - tudósított a Cnbc.

Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt

Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt

A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

