Spanyol edzők között válogat az AC Milan

A most lezárult Premier League-idényben a Bournemouth-t irányító Andoni Iraola az első számú jelölt, már fel is vették a kapcsolatot képviselőivel a Milantól, bár őt a Crystal Palace is szeretné megszerezni. Mellette kiszemelt a Barcelona korábbi legendája, Xavi Hernandez.

A spanyol klubok 2026 tavaszi sikerei (minden angol trófeát spanyol edző nyert meg, sőt, a Bajnokok Ligáját is majd újra spanyol edző csapata nyeri, ahogyan az Európa-ligát is az nyerte) még inkább vonzóvá tették spanyol edzőket az európai futballelitben.

A Milan felvette a kapcsolatot Iraola képviselőivel, a baszk edző pedig, aki nemrégiben sikeres hároméves szerződést zárt le a Bournemouthnál, mérlegeli a lehetőségeit. Közben hívja a Crystal Palace is.

A Bournemouth a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, az idényre visszatekintve Iraola azt mondta: „Volt pezsgő az öltözőben, úgy ünnepeltünk, ahogy kell. Élveztem minden másodpercet a szurkolókkal, a játékosokkal, nagyon jó így befejezni, és hogy van mit ünnepelni. Kezdődik a félévi szünet a gyerekeknek, júliusig Bournemouthban maradok. Ünnepelni fogok a stábbal, legalább egy hétre hazamegyek, és ráérek, hogy meghozzam a döntést.”

Xavi is kiszemelt a Milannál, mivel Gerry Cardinale tulajdonos és Zlatan Ibrahimovic teljes újjáépítésre törekszik. Az Antonio Conte körüli pletykák elültek, a Milanon belülről érkező hírek szerint a klub kifejezetten a progresszív „Cesc Fabregas-típusú” edzőket célozza meg. Xavi jelenleg munkanélküli.