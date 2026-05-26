Enzo Maresca véglegesítette a szerződését a Manchester Citynél

Az átigazolási ügyekben szinte tévedhetetlen Fabrizio Romano szerint Maresca hároméves megállapodást írt alá Cityvel. Az olasz edző, aki korábban Guardiola segédedzőjeként szolgált már a klubnál, mielőtt a Leicester Citynél és a Chelsea-nél is megfordult, az első számú kiszemelt volt Guardiola távozása esetére.

A katalán edző monumentális örökséget hagy maga után Manchesterben, miután tíz dicsőséges év alatt 20 trófeát szerzett, utolsó szezonját pedig hazai kupaduplázással zárta.

A távozó katalán mester annyit mondott az utódlásról: „Amikor a klub megmondja, hogy ki ő, természetesen felhívom. Azt mondom neki: »Légy önmagad, és a klub feltétel nélkül támogatni fog téged«. Ez a legnagyobb bók, vagy a legnagyobb szerencse, amit az összes itt lévő menedzser kapott. A rossz pillanatokban jobban védve leszel, mint bármely más klubnál. Légy önmagad, légy szabad, kövesd az ötleteidet. Dolgozz sokat, és minden rendben lesz.”

Maresca egy megfiatalított és nagyon erős keretet örököl. Guardiola regnálásának utolsó 18 hónapjában olyan fiatalok érkeztek a klubhoz, mint Rayan Cherki, Abdukodir Huszanov, Gianluigi Donnarumma, Marc Guéhi és Antoine Semenyo.

Ettől még a City aktív lesz a nyári átigazolási piacon, s ebben nagy szerepet kap Enzo Maresca is.