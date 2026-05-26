2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Harry Kane, a Bayern München játékosa örül góljának a labdarúgó klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Bayern München - Flamengo mérkőzésen a floridai Miamiban 2025. június 29-én. A Bayern München 4-2-re győzött és a negyeddöntőbe jutott.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Harry Kane fölényesen nyerte az Aranycipőt

Infostart / MTI

Az európai futball-ligák szezonzárásával hivatalossá vált, hogy Harry Kane, a Bayern München angol válogatott csatára nyerte el az Aranycipőt.

A világbajnokságra készülő 32 éves támadó 36-szor volt eredményes a Bundesliga legutóbbi kiírásban, így 72 ponttal végzett az élen. A második helyen az angol Premier League gólkirálya, a Manchester Cityt erőstő norvég Erling Haaland zárt 27 találattal, ami 54 pontot ért.

A harmadik Kylian Mbappé, a Real Madrid francia sztárjátékosa lett 50 ponttal, amit 25 bajnoki gólja eredményezett.

Kane pályafutása során másodszor nyerte el a legeredményesebb európai góllövőnek járó Aranycipőt, először a 2023/24-es idényt követően vehette át az elismerést. A rekorder a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi, a világbajnok argentin támadó hatszor érdemelte ki az Aranycipőt.

Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen

A parlamenti képviselők állami privilégiumainak leépítését ígérte Magyar Péter az új országgyűlés keddi ülésén mondott beszédében. Azt ígérte, hogy folytatni fogják az ország állapotának feltárását, „minden a magyar emberektől elvett forintot be fogunk mutatni” – fogalmazott. Megerősítette, hogy a devizahitelesek kilakoltatását felfüggesztik, a nyugdíjasoknak elindítják a Szép-kártya programot.

Óriási pofont kap Elon Musk: trükkös húzással szorítják ki az amerikai óriáscégeket Európából

Az Európai Bizottság ezen a héten olyan döntést fogad el, amely az európai műholdas szolgáltatókat részesíti előnyben az amerikai riválisaikkal szemben.

2026. május 26. 10:38
Hullottak a fejek az AC Milannál, Massimiliano Allegri vezetőedzőt is menesztették
2026. május 26. 09:25
Jégkorong, kerékpár, tenisz – sport a tévében
