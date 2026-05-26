Harry Kane fölényesen nyerte az Aranycipőt

A világbajnokságra készülő 32 éves támadó 36-szor volt eredményes a Bundesliga legutóbbi kiírásban, így 72 ponttal végzett az élen. A második helyen az angol Premier League gólkirálya, a Manchester Cityt erőstő norvég Erling Haaland zárt 27 találattal, ami 54 pontot ért.

A harmadik Kylian Mbappé, a Real Madrid francia sztárjátékosa lett 50 ponttal, amit 25 bajnoki gólja eredményezett.

Kane pályafutása során másodszor nyerte el a legeredményesebb európai góllövőnek járó Aranycipőt, először a 2023/24-es idényt követően vehette át az elismerést. A rekorder a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi, a világbajnok argentin támadó hatszor érdemelte ki az Aranycipőt.