2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
SZÉP-kártyával fizetnek Budapesten 2023. június 21-én. A kormány a gazdaságvédelmi akciótervbe illeszkedő döntésként arról határozott, hogy lehetővé teszi a SZÉP-kártyák felhasználását hidegélelemre. Eszerint augusztus 1-jétől december 31-ig erre korlátlanul lesz lehetőség.
Változás a SZÉP-kártyáknál: vigyázzon, ne kerüljön bajba

Változik a Széchenyi Pihenő Kártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás: a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a SZÉP-kártyán lévő pénze.

Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy egy veszélyhelyzeti rendelet alapján a Széchenyi Pihenő Kártyák régebbi egyenlegének felhasználására március 20-án és szeptember 20-án kellett figyelni.

Ha a kártyabirtokos a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig nem használta fel ezeket a régebbi egyenlegeket, akkor ennek terhére 15 százalékos egyszeri díjat számított fel a szolgáltató ezeken a napokon – mondta a hrportal.hu kérdésére Fata László juttatási szakértő.

A veszélyhelyzet végével több, ehhez kapcsolódó rendelet jogszabályi környezetbe került.

A Széchenyi Pihenő Kártya lejáró egyenlegének szabályozásával azonban nem ez történt.

Itt a veszélyhelyzeti rendelet hatályának megszűnését követően a Széchenyi Pihenő Kártya működésére vonatkozó alap Kormányrendelet szabályai lépnek a veszélyhelyzeti szabályok helyébe.

Így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél – emlékeztetett a szakértő.

A visszatérő szabály szerint a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatás adott évben juttatott összegét a juttatás évét követő második naptári év május 31-ig célszerű felhasználni.

2026-ban így a 2024-ben kapott juttatások felhasználására kell figyelni.

Ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3 százalék (de legalább 100 Ft) költséget vonhat le a régóta fel nem használt egyenleg terhére.

A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen, 2024. december 31. előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel és gondoskodni ezek elköltéséről.

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja
Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Kormányalakítás: meglepetést ígért Magyar Péter a Karmelitából

A Magyar Péter vezette Tisza-kormány az első napokban gyors ütemben hozott átfogó döntéseket: megkezdik a minisztériumok átvilágítását, elrendelték a vagyonadóztatás előkészítését, felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat, és hivatalossá tették Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. A kabinet célkeresztbe vette a korábbi kormány milliárdos szerződéseit – köztük a 4iG-vel kötött 1 311 milliárdos megállapodást –, amelyeket nem kívánnak teljesíteni. Jelentős fordulatot jelent a külpolitikában, hogy bekérették az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadások miatt, valamint megszűnt a 2020 óta fennálló rendeleti kormányzást. Az új vezetés emellett szigorította az állami pénzügyi döntéshozatalt, és stratégiai üzemanyagkészleteket engedett a piacra.

Kiadták a riasztást, elázik az egész ország: zivatarveszély lesz ma

Több helyen és több hullámban érkezik az égi áldás, az egész országra kiadták a citromsárga riasztást.

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

