Változás a SZÉP-kártyáknál: vigyázzon, ne kerüljön bajba

Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy egy veszélyhelyzeti rendelet alapján a Széchenyi Pihenő Kártyák régebbi egyenlegének felhasználására március 20-án és szeptember 20-án kellett figyelni.

Ha a kártyabirtokos a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig nem használta fel ezeket a régebbi egyenlegeket, akkor ennek terhére 15 százalékos egyszeri díjat számított fel a szolgáltató ezeken a napokon – mondta a hrportal.hu kérdésére Fata László juttatási szakértő.

A veszélyhelyzet végével több, ehhez kapcsolódó rendelet jogszabályi környezetbe került.

A Széchenyi Pihenő Kártya lejáró egyenlegének szabályozásával azonban nem ez történt.

Itt a veszélyhelyzeti rendelet hatályának megszűnését követően a Széchenyi Pihenő Kártya működésére vonatkozó alap Kormányrendelet szabályai lépnek a veszélyhelyzeti szabályok helyébe.

Így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél – emlékeztetett a szakértő.

A visszatérő szabály szerint a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatás adott évben juttatott összegét a juttatás évét követő második naptári év május 31-ig célszerű felhasználni.

2026-ban így a 2024-ben kapott juttatások felhasználására kell figyelni.

Ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3 százalék (de legalább 100 Ft) költséget vonhat le a régóta fel nem használt egyenleg terhére.

A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen, 2024. december 31. előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel és gondoskodni ezek elköltéséről.