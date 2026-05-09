Az Egyesült Államok is üdvözli Magyar Péter hivatalba lépését

Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében - közölte a budapesti nagykövetség ideiglenes ügyvivője szombaton a külképviselet Facebook-oldalán.

Caroline Savage azt írta, az Egyesült Államok képviseletében szombaton csatlakozott diplomata kollégáihoz a Parlamentben, hogy tanúja legyen az új magyar Országgyűlés alakuló ülésének és Magyar Péter miniszterelnöki eskütételének.