ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szentkirály, 2025. június 3.A Szentkirályi Magyarország Kft. új gyáregysége Szentkirályon az átadás napján, 2025. június 3-án. A beruházás nyomán hazatér a Pepsi gyártása, a hazai boltok piacain megtalálható Pepsi termékeket import helyett helyben fogják gyártani.
Nyitókép: MTI/Bús Csaba

Elfogadta a GVH a Szentkirályi ásványvízgyártó vállalásait

Infostart / MTI

A versenyhivatal még évekkel ezelőtt indított eljárást a Szentkirályi Magyarország Kft.-vel szemben a műanyag palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa elfogadta a Szentkirályi Magyarország Kft. vállalásait, amelyeket a cég a PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárás eredményeképpen tett – közölte a versenyhatóság pénteken.

A hivatal felidézte: 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indítottak versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, köztük a Szentkirályi Magyarország Kft.-vel szemben is. A versenyhivatal eredeti gyanúja szerint a vállalkozás a Szentkirályi ásványvizek és ízesített italok címkéin és kereskedelmi kommunikációjában megfogalmazott állításaival megtéveszthette a fogyasztókat.

Az eljárás során a vállalkozás igazolni tudta, hogy a palackok ténylegesen legalább 25 százalékban újrahasznosított anyagból készültek. Ugyanakkor a cég honlapján folytatott kereskedelmi kommunikáció azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy a PET alapanyagok alkalmazásának nincs káros hatása a környezetre.

A Szentkirályi az eljárás során részletes kötelezettségvállalási csomagot nyújtott be a versenytanácsnak. Ebben vállalta egy új belső megfelelési program kidolgozását és bevezetését, amely kiemelten figyelembe veszi a GVH zöld marketing iránymutatásait, valamint belső képzések tartását érintett dolgozói számára és a honlapján történő kommunikációjának felülvizsgálatát.

A cég vállalta továbbá a betétdíjas visszaváltási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatásának fejlesztését is. Ennek keretében a Szentkirályi 2029 végéig negyedévente közzéteszi a weboldalán, hogy a forgalomba hozott PET palackok mekkora arányban kerültek ténylegesen vissza a rendszerbe.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a cég vállalásai érdemiek, előremutatóak és hatékonyan kezelik a versenyhatóság eredeti aggályait. Figyelembe vették azt is, hogy a vállalt intézkedések a fogyasztók általános tájékozottságát és az általános prevenciót is elősegítik.

A GVH Versenytanácsa elfogadta és kötelezően előírta a Szentkirályinak a vállalások végrehajtását, amit utóvizsgálat során ellenőrizni fognak – közölte a versenyhatóság.

Kezdőlap    Belföld    Elfogadta a GVH a Szentkirályi ásványvízgyártó vállalásait

gvh

gyár

vállalások

ásványvíz

szentkirályi

gazdasági versenyhivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre

Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre
Megtörténtek a beszámolók az Országgyűlés alakuló ülésen a 2026-os parlamenti választásokról, Sulyok Tamás már kétszer is felszólalt az ülésteremben, a képviselők esküt tettek, a délután része azonban két új közjogi méltóság megválasztása, eskütétele és beszéde. Tartson továbbra is velünk – percről percre!
 

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

NVI-elnök az alakuló ülésen: több mint 110 ezren bonyolították le a választást

NVB-elnök az alakuló ülésen: kiszámítható jogszabályi környezet volt a választáson

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat az időjárásban: drasztikus hőmérséklet-zuhanást és felhőszakadást hoz a betörő front - videós animáción mutatjuk!

Óriási fordulat az időjárásban: drasztikus hőmérséklet-zuhanást és felhőszakadást hoz a betörő front - videós animáción mutatjuk!

A kellemes, meleg hétvége után hétfőn zivatarokkal és jégesővel érkezik a fordulat az időjárásban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 12:40
Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre
2026. május 9. 12:09
Tűzoltók szabadították ki a bajba jutott őzet – videó
×
×