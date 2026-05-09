Elfogadta a GVH a Szentkirályi ásványvízgyártó vállalásait

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa elfogadta a Szentkirályi Magyarország Kft. vállalásait, amelyeket a cég a PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárás eredményeképpen tett – közölte a versenyhatóság pénteken.

A hivatal felidézte: 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indítottak versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, köztük a Szentkirályi Magyarország Kft.-vel szemben is. A versenyhivatal eredeti gyanúja szerint a vállalkozás a Szentkirályi ásványvizek és ízesített italok címkéin és kereskedelmi kommunikációjában megfogalmazott állításaival megtéveszthette a fogyasztókat.

Az eljárás során a vállalkozás igazolni tudta, hogy a palackok ténylegesen legalább 25 százalékban újrahasznosított anyagból készültek. Ugyanakkor a cég honlapján folytatott kereskedelmi kommunikáció azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy a PET alapanyagok alkalmazásának nincs káros hatása a környezetre.

A Szentkirályi az eljárás során részletes kötelezettségvállalási csomagot nyújtott be a versenytanácsnak. Ebben vállalta egy új belső megfelelési program kidolgozását és bevezetését, amely kiemelten figyelembe veszi a GVH zöld marketing iránymutatásait, valamint belső képzések tartását érintett dolgozói számára és a honlapján történő kommunikációjának felülvizsgálatát.

A cég vállalta továbbá a betétdíjas visszaváltási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatásának fejlesztését is. Ennek keretében a Szentkirályi 2029 végéig negyedévente közzéteszi a weboldalán, hogy a forgalomba hozott PET palackok mekkora arányban kerültek ténylegesen vissza a rendszerbe.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a cég vállalásai érdemiek, előremutatóak és hatékonyan kezelik a versenyhatóság eredeti aggályait. Figyelembe vették azt is, hogy a vállalt intézkedések a fogyasztók általános tájékozottságát és az általános prevenciót is elősegítik.

A GVH Versenytanácsa elfogadta és kötelezően előírta a Szentkirályinak a vállalások végrehajtását, amit utóvizsgálat során ellenőrizni fognak – közölte a versenyhatóság.