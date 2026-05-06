Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

„Ha 30-40 centiméter távolságból olvasunk betűket, akkor ahhoz igénybe kell vennünk a szem alkalmazkodóképességét. Ez azt jelenti, hogy a szemlencsénknek domborodnia kell, mert 5 méter távolság már optikailag végtelen távolságnak számít, és ha 30 centire hozzuk a szem fókuszpontját, akkor az plusz 3 dioptria alkalmazkodást jelent” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi-díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.

A szakértő kijelentette, ez egy aktív izommunka a szem számára, de nem tudatos, automatikusan történik körülbelül 45 éves korig. Ha viszont az ember állandóan a monitort nézi, akkor ezek a szemmozgató izmok túl vannak erőltetve és estére elfáradnak, akár fejfájásos panaszokat is okozva. A szemész szaktekintély leszögezte:

„Ismert, hogy a szemgolyó hossztengelyének növekedéséhez hozzájárul az állandó közeli nézés, tehát a rövidlátás fokozódásának egyik tényezője a szem közeli használata.”

Nagy Zoltán Zsolt elmondta, más tényezők is közrejátszanak persze, mint a táplálkozás, így a finomított ételek fogyasztása is. Magyarázata szerint egy vadászó-halászó népcsoportot vizsgálva, ahol nincs jelen az olvasás és más közelre nézés, a rövidlátók aránya mindössze 1-2 százalék körül lenne, lévén ha valaki nem lát jól, akkor a vadászatban sem lehet sikeres, eltűnik az élelemforrás. Ha viszont ugyanennek a populációnak a következő generációja bekerül modern városi körülmények közé, akkor rögtön 20-25 százalékra emelkedik a rövidlátók aránya.

A szakértő azt is példaként hozta fel, hogy Kínában, ahol van rá lehetőség, ott az osztálytermek plafonját is átlátszó műanyagból készítik, hogy minél természetesebb fénykörülmények között lehessenek a tanulók. A számítógépes munkát végzőknek, monitor előtt ülőknek pedig azt javasolta, hogy legalább óránkét-másfél óránként nézzenek ki az ablakon, ugyanis ezzel nyugalmi helyzetbe lehet hozni a szem izmait, amik így pihennek kicsit. Emellett hangsúlyozta a természetes fény fontosságát is, hogy ne csak mesterséges fényben dolgozzon az ember.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.