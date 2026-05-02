A Kutyapárt azt a 100 milliót szeretné, amely nem kellett a Tiszának

Kilátástalan helyzetben van a rossz választási szereplés miatt 686 millió forint állami kampánytámogatás visszafizetésére kötelezett Kétfarkú Kutya Párt, ez magyarázhatja Nagy Dávid volt kampányfőnöknek és listavezetőnek a Wáberer György üzletemberhez írt „kérését”, amelyben azt a százmillió forintot szeretné elkérni, amit a Tisza Párt a héten visszautalt neki - olvashatró a 24.hu-n.

Wáberer úr,

annak a százasnak lenne ám jobb helye, ha már úgyis visszakapta!

– írta Nagy Dávid.

A vállalkozó 5x20 milliós adományát, amit pár nappal az országgyűlési választás előtt küldött a Tisza Pártnak, Magyar Péterék azért küldték vissza, mert a látszatát is el akarják kerülni, hogy bármely vállalkozót és oligarchát hozzájuk köthessenek, vagy hogy bárki úgy érezze, rájuk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet.

A Népszava szerint 240 millió forintja van jelenleg a Kutya Pártnak, vagyis még 446 millió forintot kellene összegyűjteniük, mert nem érték az a választáson az egyszázalékos eredményt.