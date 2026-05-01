Új környezetvédelmi hatóság jöhet, és jobb szolgáltatás a kórházakban – a nap hírei

Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte: Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is: testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért Melléthei-Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét.

Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza Párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook-oldalán közölte: a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban.

Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis-rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek.

Visszaállítja a szabad szülészorvos-választást a Tisza-kormány – jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook-oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedűs Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be.

Nyilvánosságra kerültek az Orbán-kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós, akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt 3 kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10 százalékkal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és ezer milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.

Visszautalja a Tisza Párt a Wáberer Györgytől kapott százmillió forintos támogatást – közölte a leendő miniszterelnök közösségi oldalán. A nagyvállalkozó erről az ATV műsorában beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta: még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát a Tiszához kössenek, és bárki úgy érezze, hogy így bármilyen előnyt szerezhet.

A Tisza Pártnak adott egymillió forint feletti mikroadományok átutalói listájának nyilvánosságra hozását sürgette a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook-oldalán. Latorcai Csaba arra reagált, hogy Waberer György vállalkozó százmillió forinttal támogatta a Tisza kampányát.

Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen Győr polgármestere. A gyanú szerint a Győr Plusz Média Zrt. bérlistáin hosszabb időn át olyan dolgozók is szerepelhettek, akik ténylegesen nem végeztek munkát.

Személyesen a fideszes frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Helyét a volt drogügyi kormánybiztos, Horváth László veszi át – közölte közösségi oldalán Gulyás Gergely.

Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól - mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke május 1-jei rendezvényükön. Zlati Róbert közölte: partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték.

A leendő tudományos és technológiai miniszter szerint új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Tanács Zoltán Facebook-bejegyzésében kiemelte: vissza kell adni a tudomány szabadságát.

Lemondott a HUN-REN tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László - értesült a HVG. Az MTA egykori elnöke közölte: a Kutatási Hálózat felsővezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni.

Együttműködésre törekszik a mindenkori, így a most megalakuló igazságügyi kormányzattal is a Magyar Bírói Egyesület. A szervezet a honlapján arról ír: a bírói függetlenség mostanra erodálódott, a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg.

Rendszerszintű visszaéléseket tárt fel az erdélyi levélszavazásban egy civil szervezet. A 24.hu tette közzé az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom jelentését a levélszavazás tapasztalatairól. A dokumentum megállapítja, hogy a jelenlegi levélszavazási rendszer súlyosan sérti a szavazás titkosságát, átláthatóságát és pártatlanságát, miközben széles teret enged a visszaéléseknek.

Az amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból érkező járművekre. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az EU nem tartja be a két fél között megkötött kereskedelmi megállapodást.

Fontolóra vette a németországi mellett az Olaszországban és Spanyolország állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését is az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte: a csapatcsökkentés lehetősége hivatalos felülvizsgálat tárgya és hamarosan döntés is várható.

Nemzetközi kezdeményezést jelentett be az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros szabad és zavartalan hajózhatóságának megteremtése érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár. Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy a helyi kormányokat csatlakozásra biztassa.