2026. május 1. péntek
Pénz, euró bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Új környezetvédelmi hatóság jöhet, és jobb szolgáltatás a kórházakban – a nap hírei

Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között Magyar Péter. Új, országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza Párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje. Jövő héttől 25 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból érkező járművekre az amerikai elnök.

Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte: Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is: testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért Melléthei-Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét.

Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza Párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook-oldalán közölte: a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban.

Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis-rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek.

Visszaállítja a szabad szülészorvos-választást a Tisza-kormány – jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook-oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedűs Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be.

Nyilvánosságra kerültek az Orbán-kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós, akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt 3 kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10 százalékkal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és ezer milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.

Visszautalja a Tisza Párt a Wáberer Györgytől kapott százmillió forintos támogatást – közölte a leendő miniszterelnök közösségi oldalán. A nagyvállalkozó erről az ATV műsorában beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta: még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát a Tiszához kössenek, és bárki úgy érezze, hogy így bármilyen előnyt szerezhet.

A Tisza Pártnak adott egymillió forint feletti mikroadományok átutalói listájának nyilvánosságra hozását sürgette a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook-oldalán. Latorcai Csaba arra reagált, hogy Waberer György vállalkozó százmillió forinttal támogatta a Tisza kampányát.

Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen Győr polgármestere. A gyanú szerint a Győr Plusz Média Zrt. bérlistáin hosszabb időn át olyan dolgozók is szerepelhettek, akik ténylegesen nem végeztek munkát.

Személyesen a fideszes frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Helyét a volt drogügyi kormánybiztos, Horváth László veszi át – közölte közösségi oldalán Gulyás Gergely.

Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól - mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke május 1-jei rendezvényükön. Zlati Róbert közölte: partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték.

A leendő tudományos és technológiai miniszter szerint új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Tanács Zoltán Facebook-bejegyzésében kiemelte: vissza kell adni a tudomány szabadságát.

Lemondott a HUN-REN tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László - értesült a HVG. Az MTA egykori elnöke közölte: a Kutatási Hálózat felsővezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni.

Együttműködésre törekszik a mindenkori, így a most megalakuló igazságügyi kormányzattal is a Magyar Bírói Egyesület. A szervezet a honlapján arról ír: a bírói függetlenség mostanra erodálódott, a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg.

Rendszerszintű visszaéléseket tárt fel az erdélyi levélszavazásban egy civil szervezet. A 24.hu tette közzé az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom jelentését a levélszavazás tapasztalatairól. A dokumentum megállapítja, hogy a jelenlegi levélszavazási rendszer súlyosan sérti a szavazás titkosságát, átláthatóságát és pártatlanságát, miközben széles teret enged a visszaéléseknek.

Az amerikai elnök bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból érkező járművekre. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az EU nem tartja be a két fél között megkötött kereskedelmi megállapodást.

Fontolóra vette a németországi mellett az Olaszországban és Spanyolország állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését is az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte: a csapatcsökkentés lehetősége hivatalos felülvizsgálat tárgya és hamarosan döntés is várható.

Nemzetközi kezdeményezést jelentett be az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros szabad és zavartalan hajózhatóságának megteremtése érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár. Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy a helyi kormányokat csatlakozásra biztassa.

Hegedűs Zsolt árnyalta a Kapitány István által bejelentetteket

Történelmi csúcson zártak az amerikai tőzsdék

Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között

Trump tells Congress ceasefire means he does not need their approval for Iran war

