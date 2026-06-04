Ezúttal a kényszermunkára hivatkozva emelné az EU-val szembeni vámokat Donald Trump

Az amerikai elnök alatt működő külkereskedelmi hivatal (a Külkereskedelmi Képviselő Irodája, USTR) akár 12,5 százalékos további vámok bevezetését javasolta 60 gazdaságból érkező importtermékekre, amiért azok nem tiltják be a kényszermunkával előállított áruk behozatalát. Az átfogó intézkedés a legtöbb kereskedelmi partnert érintené, köztük Kínát, az Európai Uniót és Japánt is – írja a CNBC híradása nyomán a hvg.hu.

Az 1974-es Kereskedelmi Törvény 301-es szakasza alapján javasolt döntés szerint mind a 60 ország elmulasztotta a kényszermunkával összefüggő import tilalmának bevezetését vagy hatékony érvényesítését, ami a hivatal megfogalmazása szerint „egyenlőtlen versenyfeltételeket” teremt az amerikai munkavállalók számára.

Az iroda további 10 százalékos vámtételt irányzott elő azokkal az országokkal szemben, amelyek teljes vagy részleges tilalmat vezettek be a kényszermunkával kapcsolatos kereskedelemre, míg minden más gazdaság esetében 12,5 százalékos vámot alkalmazna.

A Trump-kormányzat továbbra is a 301-es szakaszra hivatkozva igyekszik vámintézkedéseket hozni, mivel az felhatalmazza az elnököt, hogy vámokat vezessen be az amerikai kereskedelmet károsító tisztességtelen külföldi kereskedelmi gyakorlatok ellensúlyozására.

Jamieson Greer, az USTR vezetője szerint az USA minden kereskedelmi partnerének többet kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy „a kereskedelem ne ösztönözze és ne mélyítse tovább a kényszermunka globális elterjedését”.