2026. április 29. szerda Péter
Magyarország Kormánya facebook oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Új fejlemény az ukrán pénzszállítók ügyében

Az az ügyvédi iroda tett bejelentést, amely a pénzszállítók mellett az Oschadbank jogi képviseletét is ellátja.

Közleményt adott ki szerdán az ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda, közölve: a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2026. április 27-én elrendelte a nyomozást a hét ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogva tartás bűntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján.

Amint arra az ügyvédi iroda emlékeztet, március elején, amikor a magyar hatóságok lecsaptak az ukrán pénzszállítókra, az elfogott hét ukrán magánszemélyt a Terrorelhárítási Központ intézkedése nyomán a TEK objektumába szállították – idézi a 24.hu.

„A személyek elfogása, fogva tartása 2026. március 5. 13 óra és március 6. 18.15 között eljárásjogi értelemben tisztázatlan, de az megállapítható, hogy személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt álltak, 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották őket, illetve egyikük életmentő orvosi beavatkozás alatt állt” – tette hozzá a közleményt jegyző Horváth Lóránt vezető ügyvéd, aki a pénzszállítók mellett az ukrán Oschadbank jogi képviseletét is ellátja.

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Magyar Péter a gyanús pénzutalások ügyéről tájékoztatott

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Az új kormány megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Megszűnik a DK? A párt hivatalos közlést fogalmazott meg

Hét szóvivője lesz a Fidesz frakciójának

A Honvédelmi Minisztériumban is megkezdődött az átadás-átvétel

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
Videón a pusztítás: lecsapott az ukrán hírszerzés, a földön semmisültek meg Oroszország harci gépei

Ukrán drónegységek mértek csapást orosz helikopterekre a voronyezsi régióban, mintegy 150 kilométerre a frontvonaltól. A támadás során RAM-2 típusú csapásmérő drónokat vetettek be orosz Mi-28-as és Mi-17-es helikopterek ellen.

Meglepő fordulat a magyar lakáspiacon: emiatt indulhat meg újra a roham az ingatlanokért

A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

2026. április 29. 18:33
Elbocsátotta a Magyar Pétert gyalázó jegyzőt Piliscsaba fideszes polgármestere
2026. április 29. 18:08
Füst és káosz a Keletinél: leállt a 2-es metró
