Új fejlemény az ukrán pénzszállítók ügyében

Közleményt adott ki szerdán az ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda, közölve: a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2026. április 27-én elrendelte a nyomozást a hét ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogva tartás bűntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján.

Amint arra az ügyvédi iroda emlékeztet, március elején, amikor a magyar hatóságok lecsaptak az ukrán pénzszállítókra, az elfogott hét ukrán magánszemélyt a Terrorelhárítási Központ intézkedése nyomán a TEK objektumába szállították – idézi a 24.hu.

„A személyek elfogása, fogva tartása 2026. március 5. 13 óra és március 6. 18.15 között eljárásjogi értelemben tisztázatlan, de az megállapítható, hogy személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt álltak, 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották őket, illetve egyikük életmentő orvosi beavatkozás alatt állt” – tette hozzá a közleményt jegyző Horváth Lóránt vezető ügyvéd, aki a pénzszállítók mellett az ukrán Oschadbank jogi képviseletét is ellátja.