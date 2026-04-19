2026. április 19. vasárnap Emma
A mesterséges intelligencia humanoid megjelenítése.
Nyitókép: Colin Anderson Productions pty l/Getty Images

Így lett operaénekes-mém a választáskor ocsmánykodó piliscsabai jegyző, meghallgathatja

Széles körben terjed a közösségi médiában az a videómontázs, amelyben Juhász Andrea piliscsabai jegyző választási eredményeket méltató szavait operai stílusban dolgozták fel. Az eset rávilágít a digitális tartalomgyártás és a mémkultúra növekvő hatására a politikai kommunikációban.

A piliscsabai jegyző a Fidesz–KDNP választási eredményváró eseményét követően adott nyilatkozatot a Népszava munkatársának. A felvételen a köztisztviselő obszcén és homofób kifejezésekkel illette Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, a választók döntését pedig ezen kijelentéseivel összefüggésben értékelte. Juhász Andrea szavai szerint a választási eredmény nem kampányhibáknak, hanem a választók befolyásoltságának tudható be – számolt be akkor a 24.hu.

A nyilatkozatot követően Thumáné Kauzál Melinda, Piliscsaba fideszes polgármestere a közösségi oldalán határolódott el a jegyző szavaitól. A városvezető hangsúlyozta, hogy a jegyző megnyilvánulása összeegyeztethetetlen a felelősségteljes hivatali kommunikációval és a közösség méltóságával, egyúttal jelezte, hogy megteszi a szükséges munkajogi lépéseket.

A botrányt kavart interjú rövid időn belül önálló életre kelt az interneten: a legnépszerűbb feldolgozásban a jegyző mondatait zenei alapra helyezték, és egyfajta „ocsmány operaáriaként” tálalták. A videó rövid idő alatt többmilliós nézettséget ért el a különböző videómegosztó platformokon.

Szakértők szerint az eset jól példázza a választási kampányok során megfigyelhető új trendet, miszerint a rövid, vírusként terjedő videók és mémek alapvetően határozzák meg a politikai szereplők megítélését.

A TikTok és más közösségi felületek algoritmusai által felerősített ironikus vagy gúnyos tartalmak különösen a fiatalabb választói rétegek körében bizonyultak döntő erejűnek a választási preferenciák alakításában, háttérbe szorítva a hagyományos politikai elemzéseket.

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értelmében a politikus mentelmi jogára vonatkozó szabályok is megváltoznak.
 

Itt a váratlan terv: ez a gigantikus beruházás teljesen átrajzolhatja a világ olajellátását

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol egy új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését javasolta, írja a Bloomberg. A beruházás jelentősen csökkenthetné a Hormuzi-szoros stratégiai szerepét a globális olajszállításban.

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a lottó-anomáliáról: így lehetséges, hogy a választás óta mindenhol volt telitalálat

Ritka, de nem példa nélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt - közölte a Szerencsejáték Zrt.

Shipping halts in Strait of Hormuz as Iranian official calls for Trump to lift 'foolish' blockade

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the major waterway.

