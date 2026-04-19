Így lett operaénekes-mém a választáskor ocsmánykodó piliscsabai jegyző, meghallgathatja

A piliscsabai jegyző a Fidesz–KDNP választási eredményváró eseményét követően adott nyilatkozatot a Népszava munkatársának. A felvételen a köztisztviselő obszcén és homofób kifejezésekkel illette Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, a választók döntését pedig ezen kijelentéseivel összefüggésben értékelte. Juhász Andrea szavai szerint a választási eredmény nem kampányhibáknak, hanem a választók befolyásoltságának tudható be – számolt be akkor a 24.hu.

A nyilatkozatot követően Thumáné Kauzál Melinda, Piliscsaba fideszes polgármestere a közösségi oldalán határolódott el a jegyző szavaitól. A városvezető hangsúlyozta, hogy a jegyző megnyilvánulása összeegyeztethetetlen a felelősségteljes hivatali kommunikációval és a közösség méltóságával, egyúttal jelezte, hogy megteszi a szükséges munkajogi lépéseket.

A botrányt kavart interjú rövid időn belül önálló életre kelt az interneten: a legnépszerűbb feldolgozásban a jegyző mondatait zenei alapra helyezték, és egyfajta „ocsmány operaáriaként” tálalták. A videó rövid idő alatt többmilliós nézettséget ért el a különböző videómegosztó platformokon.

Szakértők szerint az eset jól példázza a választási kampányok során megfigyelhető új trendet, miszerint a rövid, vírusként terjedő videók és mémek alapvetően határozzák meg a politikai szereplők megítélését.

A TikTok és más közösségi felületek algoritmusai által felerősített ironikus vagy gúnyos tartalmak különösen a fiatalabb választói rétegek körében bizonyultak döntő erejűnek a választási preferenciák alakításában, háttérbe szorítva a hagyományos politikai elemzéseket.