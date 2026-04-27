ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.5
usd:
310.8
bux:
133872.25
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Őzbak (Capreolus capreolus) az őzhívás idején (vadászat őzhívó síp használatával), az üzekedési időszakban a Pacsmagi Halastavak Természetvédelmi Területen, Tamási közelében 2019. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Mutáns őzet lőttek ki a vadászok, az állatvédők őrjöngenek

Nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában egy Baté határában elejtett, rendellenes agancsszerkezetű őzbak esete. A szakértők szerint a „parókás” bak kilövése állományvédelmi és etikai szempontból is indokolt volt, míg a laikus közönség egy része élesen bírálta a vadásztársaság eljárását.

A Baté-Mosdós-Nagyberki Földtulajdonosok Vadásztársaságának területén Füleki Zoltán ejtette el a vadat. Az idős példány feje felett egy burjánzó, csontos szövet, úgynevezett paróka alakult ki, amely évtizedek óta nem látott jelenség a térségben – olvasható a sonline.hu-n

Sugár László, a Kaposvári Egyetem professzor emeritusa szerint a paróka hormonális zavar vagy heresérülés következtében alakul ki. Mivel a szervezetben nem termelődik elég tesztoszteron, az állat nem hullatja le az agancsát, hanem az folyamatosan, szabálytalanul növekszik.

A vadászati szakértők hangsúlyozzák, hogy az ilyen egyedek kíméleti elejtése kötelező feladat.

A burjánzó szövet elzárhatja az állat látását, fertőzések forrása lehet, a bak pedig képtelen megvédeni magát vagy részt venni a szaporodásban.

A kilövés célja a szenvedés megelőzése és a genetikai állomány tisztán tartása.

A ritka trófeáról készült felvételek megosztása után a közösségi oldalakon éles vita alakult ki. Miközben a vadásztársadalom szakmai sikerként értékeli az elejtést, sok hozzászóló az állat ritkaságára hivatkozva kegyetlenségnek minősítette a beavatkozást.

Fotónk illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Mutáns őzet lőttek ki a vadászok, az állatvédők őrjöngenek

vadászat

mutáció

őzbak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A modern világ egyik legbiztosabbnak hitt rendszere, a légi közlekedés, 2026-ra meglepően sérülékennyé vált Európában. Nem egy külső sokk, hanem egymásra rakódó politikai és gazdasági döntések vezettek oda, hogy egyes reptereken már az alapvető működés feltételei is hiányoznak. A kerozinhiány nem pusztán energiaellátási probléma, hanem egy mélyebb strukturális feszültség tünete. Egy olyan rendszeré, amelyet túl szűkre szabtak.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. Hasonló bejelentés Kósa Lajos alelnöktől is érkezett az este. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600-700 forintot a gyors szállításért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 05:16
2026. április 27. 04:46
×
×