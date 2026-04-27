Mutáns őzet lőttek ki a vadászok, az állatvédők őrjöngenek

A Baté-Mosdós-Nagyberki Földtulajdonosok Vadásztársaságának területén Füleki Zoltán ejtette el a vadat. Az idős példány feje felett egy burjánzó, csontos szövet, úgynevezett paróka alakult ki, amely évtizedek óta nem látott jelenség a térségben – olvasható a sonline.hu-n

Sugár László, a Kaposvári Egyetem professzor emeritusa szerint a paróka hormonális zavar vagy heresérülés következtében alakul ki. Mivel a szervezetben nem termelődik elég tesztoszteron, az állat nem hullatja le az agancsát, hanem az folyamatosan, szabálytalanul növekszik.

A vadászati szakértők hangsúlyozzák, hogy az ilyen egyedek kíméleti elejtése kötelező feladat.

A burjánzó szövet elzárhatja az állat látását, fertőzések forrása lehet, a bak pedig képtelen megvédeni magát vagy részt venni a szaporodásban.

A kilövés célja a szenvedés megelőzése és a genetikai állomány tisztán tartása.

A ritka trófeáról készült felvételek megosztása után a közösségi oldalakon éles vita alakult ki. Miközben a vadásztársadalom szakmai sikerként értékeli az elejtést, sok hozzászóló az állat ritkaságára hivatkozva kegyetlenségnek minősítette a beavatkozást.

