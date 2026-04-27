Nyitókép: Index

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Rendkívüli közleményében azt írja a Mészáros Csoport, hogy nem fogják eladni a TV2 Csoportot, sem piaci áron, sem nyomott áron. A közlemény szerint Mészáros Lőrinc levélben vette fel a kapcsolatot Magyar Péter jövendő miniszterelnökkel.

A Mészáros Csoport rendkívüli közleményt tett közzé Magyar Péter jövendő miniszterelnök nyilatkozatai kapcsán. Magyar Péter szombaton Facebook-oldalán azt közölte, hogy tudomása van arról, hogy a TV2-t és más médiumokat „áron alul árulják”, valamint hogy „több oligarcha család már távozott, és a napokban a Mészáros család is Dubajba repül”.

Íme a Mészáros Csoport válaszközleménye:

„Hétvégén számos sajtómegkeresést kaptunk a leendő Miniszterelnök Úr, dr. Magyar Péter közösségi oldalán 2026.04.25-én 18:56-kor megjelent videóüzenettel kapcsolatban. Ezért cégcsoportunk az alábbi közleményben reagál ezekre:

A Mészáros Csoport hazánk legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként közel 60.000 munkavállaló és családjuk részére teremt megélhetést és biztonságos, kiszámítható munkahelyet. A cégcsoport Magyarország GDP-jének jelentős százalékát adja, így elkötelezett a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartása és a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt stratégiai célok megvalósítása, valamint a magyar gazdaság fejlődése mellett.

Mészáros Lőrinc Úrnak, a cégcsoport tulajdonosának elsődleges célja, hogy a nála dolgozó 60.000 munkavállaló és családja, vagyis körülbelül 200.000 ember biztonságban érezhesse a megélhetését továbbra is. Azonban a visszajelzések szerint a nyilvánosság előtt zajló üzenetek és félreérthető kijelentések a munkavállalókban bizonytalanságot keltenek a jövőjükkel kapcsolatban.

Ennek elkerülése és jövőbeni megelőzése érdekében

Mészáros Lőrinc tulajdonos Úr a mai napon levélben vette fel a kapcsolatot Magyar Péter leendő Miniszterelnök Úrral a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése céljából.

Ennek a levélnek a részleteit ebben a közleményben nem kívánjuk nyilvánossá tenni.

A munkavállalók megnyugtatása érdekében fontosnak tartjuk kijelenteni azt is, hogy

a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi.

Magyarország leendő miniszterelnökétől a 60.000 családot megnyugtató választ remélve, az új alakuló kormánynak kitartást és eredményes munkát kívánunk az előttük álló feladatokhoz.

Üdvözlettel, Mészáros Csoport”

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Fontos, hogy az alakuló ülés napján turisták nem látogathatják az épületet. Ez rendhagyó módon egy szombati nap lesz, és már aznap megszavazhatják Magyar Pétert miniszterelnöknek. A Kossuth téren a Tisza ünneplést hirdetett.
 

Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Ugrik az OTP, zuhan az Opus

Hétvégén ismét összeomlottak az iráni tárgyalások, miután az amerikai delegáció indulása Pakisztánba az utolsó pillanatokban lett lefújva. Ezt követően többnyire esést hozott a ma reggeli kereskedés Ázsiában, Európában azonban már emelkednek a vezető részvényindexek, emellett pedig a magyar tőzsdén is jó a hangulat, miután újabb fordulat körvonalazódik a közel-keleti konfliktusban. Irán ugyanis váratlanul egy új javaslatot juttatott el az USA-hoz, ami többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Óriási botrány robbant ki az olasz fociban: nyomoznak a bírók főnöke ellen

Gianluca Rocchi, a Serie A és a Serie B játékvezetőinek küldéséért felelős vezetője felfüggesztette tevékenységét, miután ügyészségi nyomozás indult ellene.

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

