Igazi politikai „nagyágyúk” távoznak most a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

A Fidesz elnökségi ülése után Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban azzal kezdte, hogy gőzerővel zajlanak a megbeszélések a megújulásról, a frakcióról és közösségeik megvédéséről.

„Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is. A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg, vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumon valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egyvalami viszont nem változott: ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra” – mondta a pártelnök, távozó kormányfő.

Lapinformációk szerint szintén nem veszi fel a mandátumát

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt,

Latorcai János, a KDNP Országos Választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és

Soltész Miklós KDNP-s képviselő.

A parlamenti alakuló ülést előkészítő tárgyalások után Gulyás Gergely azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP külön frakciót alkot majd.

Vasárnap Bánki Erik fideszes politikus is bejelentette, hogy nem veszi fel mandátumát. Facebook-oldalán azt írta, hogy „36 év után befejezi a frontpolitikát, de a háttérből mindent megtesz azért, hogy a közössége egyben maradjon, erősödjön.”

Majd Kósa Lajos következett: bejelentette, hogy „a választási eredmények miatti felelősségvállalás jegyében nem veszi át országos listás mandátumát”. A politikus egyúttal azt is közölte, hogy a párt közelgő tisztújító kongresszusán sem indul semmilyen tisztségért.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök Orbán Viktor felelősségvállalását hiányolta. A Facebook-oldalán azt írta: „a bátor utcai harcos egy dologra továbbra sem képes, felelősséget vállalni.” „Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference, maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék” – áll Magyar Péter Facebook-bejegyzésében.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en közzétett bejegyzésében reagált arra, hogy sem a Fidesz elnöke, Orbán Viktor, sem a KDNP elnöke, Semjén Zsolt nem ül be a parlamentbe. Azt írta, „miután a bajt megcsinálták, lelépnek a színpadról.” Azt is írta, hogy a Mi Hazánk Mozgalom viszont ott lesz, és rá fog mutatni minden lehetséges kormányzati hibára, bűnre.

Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141, az eddig kormányzó Fidesz-KDNP 52, míg a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett.

A cikk Kalapos Mihály riportja alapján készült.