eur:
363.15
usd:
309.23
bux:
134350.82
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor miniszterelnök válaszol a frakcióvezetők felszólalásaira, akik reagáltak a kormányfő napirend előtti felszólalására az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. február 26-án. Balra Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.MTI/Koszticsák Szilárd
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Igazi politikai „nagyágyúk” távoznak most a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Aztán kiderült, hogy a KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szerint Orbán Viktor továbbra sem képes felelősséget vállalni. Reakciók, további részletek.

A Fidesz elnökségi ülése után Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban azzal kezdte, hogy gőzerővel zajlanak a megbeszélések a megújulásról, a frakcióról és közösségeik megvédéséről.

„Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is. A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg, vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumon valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egyvalami viszont nem változott: ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra” – mondta a pártelnök, távozó kormányfő.

Lapinformációk szerint szintén nem veszi fel a mandátumát

  • Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt,
  • Latorcai János, a KDNP Országos Választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és
  • Soltész Miklós KDNP-s képviselő.

A parlamenti alakuló ülést előkészítő tárgyalások után Gulyás Gergely azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP külön frakciót alkot majd.

Vasárnap Bánki Erik fideszes politikus is bejelentette, hogy nem veszi fel mandátumát. Facebook-oldalán azt írta, hogy „36 év után befejezi a frontpolitikát, de a háttérből mindent megtesz azért, hogy a közössége egyben maradjon, erősödjön.”

Majd Kósa Lajos következett: bejelentette, hogy „a választási eredmények miatti felelősségvállalás jegyében nem veszi át országos listás mandátumát”. A politikus egyúttal azt is közölte, hogy a párt közelgő tisztújító kongresszusán sem indul semmilyen tisztségért.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök Orbán Viktor felelősségvállalását hiányolta. A Facebook-oldalán azt írta: „a bátor utcai harcos egy dologra továbbra sem képes, felelősséget vállalni.” „Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference, maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék” – áll Magyar Péter Facebook-bejegyzésében.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en közzétett bejegyzésében reagált arra, hogy sem a Fidesz elnöke, Orbán Viktor, sem a KDNP elnöke, Semjén Zsolt nem ül be a parlamentbe. Azt írta, „miután a bajt megcsinálták, lelépnek a színpadról.” Azt is írta, hogy a Mi Hazánk Mozgalom viszont ott lesz, és rá fog mutatni minden lehetséges kormányzati hibára, bűnre.

Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141, az eddig kormányzó Fidesz-KDNP 52, míg a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett.

A cikk Kalapos Mihály riportja alapján készült.

Igazi politikai „nagyágyúk” távoznak most a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Igazi politikai „nagyágyúk” távoznak most a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Aztán kiderült, hogy a KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szerint Orbán Viktor továbbra sem képes felelősséget vállalni. Reakciók, további részletek.
 

Megerősítették a hírt: vízre szállt a több tízezer tonnás csúcshajó, amely teljesen átírhatja a tengeri erőviszonyokat

Megerősítették a hírt: vízre szállt a több tízezer tonnás csúcshajó, amely teljesen átírhatja a tengeri erőviszonyokat

Kína első, 076-os osztályú kétéltű támadóhajója, a Szecsuán elhagyta Sanghajt. A hajó a Dél-kínai-tengeren megkezdte első, régiók közötti tengeri próbaútját. Ezzel jelentős lépést tett a hadrendbe állítás és a kínai haditengerészet erőkivetítési képességeinek bővítése felé - számolt be az Army Recognition.

Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött

Már régen nem csak járműveket árulnak az ázsiai gyártók: ez a titok rejtőzik a brutális sikerük mögött

A kiállítási csarnokokban a kínai márkák domináltak. A BYD teljes márkaportfólióját, köztük a Dynasty, a Denza, a Jangvang és a Fangcsengpao almárkákat is felvonultatta.

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world."

