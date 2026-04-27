Lázár János egy évre vállalta el a parlamenti munkát

Lázár János arról beszélt a 444-nek, hogy felveszi parlamenti mandátumát, de csak egy évre vállalja a parlamenti munkát. Ez idő alatt segíti a Fidesz belső megújulását.

Az RTL-nek a politikus azt mondta, nem fogja kihívni Orbán Viktor leköszönő miniszterelnököt a pártelnöki címért folyó versenyben, „mert ő lesz a Fidesz elnöke, és nem én”.

Még egy fideszes országgyűlési képviselő távozik majd azután, hogy most beül a Parlamentbe: Gulyás Gergely újonnan megválasztott frakcióvezető, bejelentve a frakció névsorát, azt is közölte, hogy Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza, hogy részt vegyen a szociális bizottság munkájában.