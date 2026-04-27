2026. április 27. hétfő Zita
Lázár János építési és közlekedési miniszter az EU közlekedési minisztereinek informális találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2024. szeptember 20-án. A tanácskozást az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége keretében rendezték.
Lázár János egy évre vállalta el a parlamenti munkát

Megalakult a Fidesz országgyűlési frakciója, de a leköszönő építési és közlekedési miniszter csak rövid ideig lesz a tagja.

Lázár János arról beszélt a 444-nek, hogy felveszi parlamenti mandátumát, de csak egy évre vállalja a parlamenti munkát. Ez idő alatt segíti a Fidesz belső megújulását.

Az RTL-nek a politikus azt mondta, nem fogja kihívni Orbán Viktor leköszönő miniszterelnököt a pártelnöki címért folyó versenyben, „mert ő lesz a Fidesz elnöke, és nem én”.

Még egy fideszes országgyűlési képviselő távozik majd azután, hogy most beül a Parlamentbe: Gulyás Gergely újonnan megválasztott frakcióvezető, bejelentve a frakció névsorát, azt is közölte, hogy Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza, hogy részt vegyen a szociális bizottság munkájában.

Igazi „nagyágyúk" távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Meglépte a milliárdos örökös: egyetlen húzással ő került a gigantikus családi birodalom élére

A tavaly elhunyt Ray-Ban-milliárdos, Leonardo Del Vecchio nyolc örököse jóváhagyta egyikük javaslatát, melynek értelmében a családtag egy mintegy 10 milliárd eurós ügylet keretében kivásárolja két testvérét a családi vagyonkezelőből.

Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten

2026. május 3-án jön az anyák napja, a boltok pedig már most ráfordultak az ünnepre.

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

