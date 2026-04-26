ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 26. vasárnap Ervin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bánki Erik, a Fidesz képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 23-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Újabb közismert fideszes politikus lép hátra

Infostart

Bánki Erik, a Fidesz baranyai választókerületi elnöke és regionális pártigazgatója bejelentette, hogy nem vesz részt a hamarosan megalakuló új Országgyűlés munkájában, és 36 év után visszavonul a frontpolitikától. A politikus döntését vasárnap délelőtt, közösségi oldalán közzétett részletes elemzésében indokolta.

Bánki Erik szerint a 16 évnyi kormányzás alatt a párton belüli csatornák „beszűkültek vagy eldugultak”, így a terepről érkező fontos információk nem jutottak el a döntéshozókhoz. Úgy véli, a választási vereség hátterében a rossz kampánystratégia és a nem megfelelő üzenetek álltak - olvasható a 24.hu-n.

A politikus rámutatott, hogy felnőtt egy generáció, amely számára a Fidesz alapvetés volt, és viszonyítási alap híján fogékonyabbá vált az új politikai formációk ígéreteire.

Bánki Erik, aki 28 évet töltött parlamenti képviselőként, a váltást a miniszterelnök választás utáni értékelésével és saját életkorával (56 év) indokolta. Úgy fogalmazott, eljött az ideje, hogy átadja a helyet a fiatalabb, bizonyítani vágyó politikusoknak.

Bár a parlamenti munkát befejezi,

a háttérben továbbra is segíteni kívánja politikai közösségét az egység megőrzése érdekében.

Bánki Erik az elmúlt évtizedekben a Fidesz egyik meghatározó szakpolitikusa volt, 21 éven át vezetett parlamenti szakbizottságokat. Az utóbbi időszakban a sajtóban többek között nagy összegű tartozásai mellett vásárolt földterületei, valamint egy vitatott afrikai vadászata kapcsán szerepelt a hírekben.

Kezdőlap    Belföld    Újabb közismert fideszes politikus lép hátra

mandátum

bánki erik

parlement

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felületes volt az ellenőrzés – állítja a Trump-merényletkor a helyszínen lévő újságíró
A Fehér Házi Tudósítói Vacsorán elkövetett merényletkísérlet után megszólaltak a helyszínen tartózkodó szemtanúk. Gary O’Donoghue, a BBC News látássérült észak-amerikai tudósítója a bálteremben kialakult káoszról és a biztonsági protokoll hiányosságairól számolt be.
 

Így csapott le a csernobili radiokatív por Magyarországra

A csernobili atomerőmű negyven évvel ezelőtti robbanásából származó radioaktív anyagok terjedését nagyban befolyásolták a légköri viszonyok, ezért Magyarországot nem keletről, hanem egy északi kitérő után, északnyugatról érték el először a szennyező részecskék - olvasható a HungaroMet Zrt.-nek az ipari baleset évfordulójára készített összefoglalójában.
VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális tűz pusztít Japánban: 1400 tűzoltót vezényeltek ki, több mint háromezer lakost evakuáltak

A tűz által elpusztított terület nagysága vasárnap kora reggel már 1373 hektár volt, ami 7 százalékos növekedés az előző naphoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump unhurt and suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 26. 10:00
Felrobbant a cukiságbomba Somogyban
2026. április 26. 09:43
A Mi Hazánk elnöke is üzent, odaszólt Orbán Viktornak
×
×