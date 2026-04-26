Bánki Erik szerint a 16 évnyi kormányzás alatt a párton belüli csatornák „beszűkültek vagy eldugultak”, így a terepről érkező fontos információk nem jutottak el a döntéshozókhoz. Úgy véli, a választási vereség hátterében a rossz kampánystratégia és a nem megfelelő üzenetek álltak - olvasható a 24.hu-n.

A politikus rámutatott, hogy felnőtt egy generáció, amely számára a Fidesz alapvetés volt, és viszonyítási alap híján fogékonyabbá vált az új politikai formációk ígéreteire.

Bánki Erik, aki 28 évet töltött parlamenti képviselőként, a váltást a miniszterelnök választás utáni értékelésével és saját életkorával (56 év) indokolta. Úgy fogalmazott, eljött az ideje, hogy átadja a helyet a fiatalabb, bizonyítani vágyó politikusoknak.

Bár a parlamenti munkát befejezi,

a háttérben továbbra is segíteni kívánja politikai közösségét az egység megőrzése érdekében.

Bánki Erik az elmúlt évtizedekben a Fidesz egyik meghatározó szakpolitikusa volt, 21 éven át vezetett parlamenti szakbizottságokat. Az utóbbi időszakban a sajtóban többek között nagy összegű tartozásai mellett vásárolt földterületei, valamint egy vitatott afrikai vadászata kapcsán szerepelt a hírekben.