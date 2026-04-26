Így használhatja ki a Fidesz az ellenzék közönségét saját újjáépítésére

Ez nem véletlen, és nem engedmény. A bukott párt jelenleg pontosan ugyanazt teszi, amit a hasonló helyzetbe került német, japán, amerikai és mexikói pártok is megtettek – írta az Infostartnak Horváth Dávid az elemzésében. Az NKE doktorandusza az Infostart számára készített elemzést a volt kormánypárt tagjainak vereség utáni médiaszerepléseiről. Tőle már többször közöltünk írásokat a mesterséges intelligenciáról és a közösségi média használatáról.

Az ellenzéki közönség forgalomban erős és algoritmikusan éhes – és a Fidesz jelenleg nem birtokolja ezt a forgalmat, csak kihasználja.

Saját médián (belső mobilizáció)

A saját felületeken hangulati és metafizikai anyag megy — fájdalom, spirituális küzdelem, morális közösség megerősítése. Ez a lojális bázist érzelmileg stabilizálja, de nem éri el azt a közönséget, amelyik a Fidesz ellen szavazott.

Orbán Viktor a Patriótán 2026.04.16-án: „Fájdalmat éreztem és ürességet."

Kocsis Máté Facebookon 04.19-én: „A Fidesz 0,1 százaléka, a sunyi, pénzéhes potyautasok hurkolták a kötelet a nyakunk köré."

Kövér László a HírTV Bayer-show-jában 04.20-án: „Lehet, hogy a sátán most csatát nyert, de Jézus Krisztusé a győzelem."

Ellenzéki médián (figyelmi fal áttörése)

Itt a strukturális üzenetek mennek: bűnbak-kijelölés, külső beavatkozási narratíva, megújulási ígéret – és a nyertes kormány előzetes delegitimációja.

Szijjártó Péter a Telexnek 04.22-én: „Nagyon sokan, a kelleténél jóval többen visszaéltek a hatalmukkal a környékünkön" – és „durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás történt."

Ferencz Orsolya űrkutatási miniszteri biztos 04.13-án: „A felelősöket ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből" — Nagy Mártont és Lázár Jánost is megnevezve.

Orbán Balázs kampányfőnök ugyanott 04.17-én: „A kutatási eredmények alapján mi mindig láttunk egy ösvényt, ami a győzelembe vezet" – saját kampányát meg sem említi.

Demeter Szilárd egyszerre a HVG-nek, a Telexnek és a Mandinernek adott interjút. Gulyás Gergely a HírTV-nek szerint a Tisza „koncepciós eljárásokra készül".

Hogyan dolgozik az ellenzéki forgalom a Fidesznek?

Három dolog történik egyszerre, amint egy fideszes főszereplő interjút ad egy liberális platformon:

Címoldali jelenlét: A puszta tény, hogy „Szijjártó Péter a Telexnek", önmagában hír. Ez ingyen prémium-elérés (premium reach) olyan közönségnél, amely a kampány alatt zárva volt.

Felháborodott másodosztású megosztás: Az olvasó méltatlankodva osztja tovább – „nézd, még mindig a titkosszolgálatokat hibáztatja" –, de a megosztással pontosan azt a mondatot terjeszti, amelyre felháborodik. Az emlékezet pár nap múlva a mondatot őrzi meg, nem a felháborodást.

Algoritmikus erősítés: A Facebook és a Threads logikája nem tesz különbséget „helyeslő" és „felháborodott" interakció között – mindkettő engagement.

A Fidesz trójai faló módjára utazik be az ellenzéki közönség figyelmébe, és a közönség maga szállítja tovább. Ez professzionálisan tanított poszt-vereség kommunikáció – állítja Horváth Dávid.

A mérsékelt jobboldal is érzi

A Válasz Online éles hangú, „Nem mindig értjük, amit a Telex és a Partizán tesz” című írása pontosan erre reflektál: „Nem fogunk ahhoz asszisztálni, hogy a tettesek, az elkövetők, akik eddig ki akartak minket tiltani a hazánkból [...] a mi kis kitinpáncélunkon másszanak vissza a komolyan vehető emberek sorába."

Az imázsjavítás (image repair) hatékonysága nem a kérdések minőségétől, hanem a fórum presztízsétől függ. A szigorú kérdés nem semlegesíti a legitimáció-generáló hatást, csak súlyozza. Az ellenvélemény – hogy a független sajtó lényege, hogy mindenkit kérdez – szintén részigazság. Mindkettő igaz egyszerre. A szigorú kérdés nem semlegesíti a legitimáció-generáló hatást, csak súlyozza. A kulcs az, hogy a megosztó olvasó tisztában van-e a felhajtóerővel, amit a megosztással ad.

Trump példája

A legtisztább empirikusan mérhető eset Donald Trump 2023.05.10-i CNN Town Hall-ja volt Kaitlan Collinsszal. Trump ott volt először vezető balliberális csatornán hosszú élő formátumban a 2020-as vereség után. A műsor alatt 2020-as választási hazugságait ismételte, a Carroll-ügyet kigúnyolta — és a CNN-közvetítés Twitter-klipekben, YouTube-shortokban, TikTok-megosztásokban több tízmillió nézővé vált.

A nézettségi rekord, az MSNBC-közvetítések, a late-night programok kivonatai és a liberális szerzői oldalak olyan állandó forgalmat generáltak, amely Trump primary-dominanciáját erősítette 2023-ban. A New York Times Ben Smith-kolumnisztikája pontosan így diagnosztizálta: „a liberális felháborodás lett Trump legjobb kampányeszköze". Ez szó szerint a magyar minta – két év előfutárral.

A szerző szerint hasonló történt Angela Merkellel is, amikor a CDU számára ellenségnek tartott FAZ-nak adott interjút még 1999-ben Helmuth Kohl bukása után. Mexikóban és Japánban is történtek hasonló médiaesemények.

A szerző konklúziója, hogy

a kibeszélés nem katarzis, hanem infrastruktúra.

A német, japán, amerikai és mexikói precedensek azt mutatják, hogy egy 16 évig hatalmon lévő párt sosem úgy tűnik el, hogy önként visszahúzódik. Az ellenzéki közönség forgalma a legolcsóbb erőforrás, amit egy bukott párt megszerezhet – és ez a forgalom akarva-akaratlanul átjárja az ellenzéki olvasó figyelmét is.

Aki ezt megérti, még mindig megoszthatja a következő interjút – de már tudni fogja, hogy a megosztással ki viszi el hová az üzenetet.