2026. április 26. vasárnap Ervin
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje az Országgyûlés alakuló ülésének elõkészítõ tárgyalása végén tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Így használhatja ki a Fidesz az ellenzék közönségét saját újjáépítésére

A 2026. április 12-i történelmi vereség után a Fidesz főszereplői nem tűntek el. Láthatóbbak, mint valaha — és meglepően gyakran épp azokon a felületeken, amelyeket eddig „idegen ügynökként" címkéztek. Aki végigköveti a két hetet, észreveszi, hogy a pártelit a legfontosabb strukturális üzeneteit nem a saját médiáján, hanem az ellenzéki-liberális csatornákon adja le.

Ez nem véletlen, és nem engedmény. A bukott párt jelenleg pontosan ugyanazt teszi, amit a hasonló helyzetbe került német, japán, amerikai és mexikói pártok is megtettek – írta az Infostartnak Horváth Dávid az elemzésében. Az NKE doktorandusza az Infostart számára készített elemzést a volt kormánypárt tagjainak vereség utáni médiaszerepléseiről. Tőle már többször közöltünk írásokat a mesterséges intelligenciáról és a közösségi média használatáról.

Az ellenzéki közönség forgalomban erős és algoritmikusan éhes – és a Fidesz jelenleg nem birtokolja ezt a forgalmat, csak kihasználja.

Saját médián (belső mobilizáció)

A saját felületeken hangulati és metafizikai anyag megy — fájdalom, spirituális küzdelem, morális közösség megerősítése. Ez a lojális bázist érzelmileg stabilizálja, de nem éri el azt a közönséget, amelyik a Fidesz ellen szavazott.

Orbán Viktor a Patriótán 2026.04.16-án: „Fájdalmat éreztem és ürességet."

Kocsis Máté Facebookon 04.19-én: „A Fidesz 0,1 százaléka, a sunyi, pénzéhes potyautasok hurkolták a kötelet a nyakunk köré."

Kövér László a HírTV Bayer-show-jában 04.20-án: „Lehet, hogy a sátán most csatát nyert, de Jézus Krisztusé a győzelem."

Ellenzéki médián (figyelmi fal áttörése)

Itt a strukturális üzenetek mennek: bűnbak-kijelölés, külső beavatkozási narratíva, megújulási ígéret – és a nyertes kormány előzetes delegitimációja.

Szijjártó Péter a Telexnek 04.22-én: „Nagyon sokan, a kelleténél jóval többen visszaéltek a hatalmukkal a környékünkön" – és „durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás történt."

Ferencz Orsolya űrkutatási miniszteri biztos 04.13-án: „A felelősöket ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből" — Nagy Mártont és Lázár Jánost is megnevezve.

Orbán Balázs kampányfőnök ugyanott 04.17-én: „A kutatási eredmények alapján mi mindig láttunk egy ösvényt, ami a győzelembe vezet" – saját kampányát meg sem említi.

Demeter Szilárd egyszerre a HVG-nek, a Telexnek és a Mandinernek adott interjút. Gulyás Gergely a HírTV-nek szerint a Tisza „koncepciós eljárásokra készül".

Hogyan dolgozik az ellenzéki forgalom a Fidesznek?

Három dolog történik egyszerre, amint egy fideszes főszereplő interjút ad egy liberális platformon:

Címoldali jelenlét: A puszta tény, hogy „Szijjártó Péter a Telexnek", önmagában hír. Ez ingyen prémium-elérés (premium reach) olyan közönségnél, amely a kampány alatt zárva volt.

Felháborodott másodosztású megosztás: Az olvasó méltatlankodva osztja tovább – „nézd, még mindig a titkosszolgálatokat hibáztatja" –, de a megosztással pontosan azt a mondatot terjeszti, amelyre felháborodik. Az emlékezet pár nap múlva a mondatot őrzi meg, nem a felháborodást.

Algoritmikus erősítés: A Facebook és a Threads logikája nem tesz különbséget „helyeslő" és „felháborodott" interakció között – mindkettő engagement.

A Fidesz trójai faló módjára utazik be az ellenzéki közönség figyelmébe, és a közönség maga szállítja tovább. Ez professzionálisan tanított poszt-vereség kommunikáció – állítja Horváth Dávid.

A mérsékelt jobboldal is érzi

A Válasz Online éles hangú, „Nem mindig értjük, amit a Telex és a Partizán tesz” című írása pontosan erre reflektál: „Nem fogunk ahhoz asszisztálni, hogy a tettesek, az elkövetők, akik eddig ki akartak minket tiltani a hazánkból [...] a mi kis kitinpáncélunkon másszanak vissza a komolyan vehető emberek sorába."

Az imázsjavítás (image repair) hatékonysága nem a kérdések minőségétől, hanem a fórum presztízsétől függ. A szigorú kérdés nem semlegesíti a legitimáció-generáló hatást, csak súlyozza. Az ellenvélemény – hogy a független sajtó lényege, hogy mindenkit kérdez – szintén részigazság. Mindkettő igaz egyszerre. A szigorú kérdés nem semlegesíti a legitimáció-generáló hatást, csak súlyozza. A kulcs az, hogy a megosztó olvasó tisztában van-e a felhajtóerővel, amit a megosztással ad.

Trump példája

A legtisztább empirikusan mérhető eset Donald Trump 2023.05.10-i CNN Town Hall-ja volt Kaitlan Collinsszal. Trump ott volt először vezető balliberális csatornán hosszú élő formátumban a 2020-as vereség után. A műsor alatt 2020-as választási hazugságait ismételte, a Carroll-ügyet kigúnyolta — és a CNN-közvetítés Twitter-klipekben, YouTube-shortokban, TikTok-megosztásokban több tízmillió nézővé vált.

A nézettségi rekord, az MSNBC-közvetítések, a late-night programok kivonatai és a liberális szerzői oldalak olyan állandó forgalmat generáltak, amely Trump primary-dominanciáját erősítette 2023-ban. A New York Times Ben Smith-kolumnisztikája pontosan így diagnosztizálta: „a liberális felháborodás lett Trump legjobb kampányeszköze". Ez szó szerint a magyar minta – két év előfutárral.

A szerző szerint hasonló történt Angela Merkellel is, amikor a CDU számára ellenségnek tartott FAZ-nak adott interjút még 1999-ben Helmuth Kohl bukása után. Mexikóban és Japánban is történtek hasonló médiaesemények.

A szerző konklúziója, hogy

a kibeszélés nem katarzis, hanem infrastruktúra.

A német, japán, amerikai és mexikói precedensek azt mutatják, hogy egy 16 évig hatalmon lévő párt sosem úgy tűnik el, hogy önként visszahúzódik. Az ellenzéki közönség forgalma a legolcsóbb erőforrás, amit egy bukott párt megszerezhet – és ez a forgalom akarva-akaratlanul átjárja az ellenzéki olvasó figyelmét is.

Aki ezt megérti, még mindig megoszthatja a következő interjút – de már tudni fogja, hogy a megosztással ki viszi el hová az üzenetet.

Szabó Olivér Norton: kínai lehet a következő ember a Holdon

Most az a legvalószínűbb, hogy a következő ember, aki a Hold felszínére lép, kínai állampolgár lesz – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint a NASA 2028-as céldátuma nem lesz tartható.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Váratlanul rajtaütöttek Izrael katonáin – Súlyos veszteségről jelentett az IDF

Dróntámadás ért egy izraeli katonai alakulatot ma reggel Libanonban – írja a Times of Israel.

Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 17. hetéből.

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

