ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.81
usd:
309.72
bux:
135643.99
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Fellélegezhetnek az autósok

Infostart / MTI

Az első negyedévben megkötött teljes körű, casco-szerződések átlagdíja 197 900 forint volt a személygépkocsik körében, ami 9 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában tapasztalt 217 400 forinttól, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíja 16,5 százalékkal 58 400 forintra csökkent az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint.

A legnagyobb mértékben, 11,5 százalékkal az új autók casco-díja csökkent, átlagosan 236 400 forintra az elmúlt negyedévben. Akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 174 900 forintot fizettek, ami 2,6 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A használt autó vásárlásakor kötött casco-biztosítások átlagdíja külföldről behozott autókra 5,6 százalékkal kevesebb, 193 500 forint, a belföldi adásvételben 9,1 százalékkal csökkent 213 400 forintra.

Az Insura adatai szerint egyre nagyobb az idősebb autókra kötött cascók aránya: az első negyedévben megkötött szerződések 34 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték, míg egy évvel ezelőtt 26 százalék volt ez az arány.

A megkötött casco szerződések mellé a szerződők 40 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást, tavaly ez az arány még csupán 33 százalék volt.

Az Insura.hu adatai szerint a személygépkocsik kgfb átlagdíja az idei első negyedévben évi 58 400 forint, ami 16,5 százalékkal alacsonyabb a tavaly ilyenkor mért 69 900 forintos értéknél. Az online csatornán létrejövő kötések átlagdíja ezen belül 53 000 forint. Településtípusonként igen jelentős az eltérés az átlagdíjakban: míg a fővárosban átlagosan évi 87 500 forintért kötnek kötelezőt, a megyeszékhelyeken 55 000, a kisebb vidéki településeken pedig 53 100 forintért lehet felelősségbiztosítást szerezni az autókra.

A közvetítő szerint mind a kgfb, mind a casco esetében jelentős eltéréseket mutatnak az egyes biztosítók ajánlatai.

Kezdőlap    Belföld    Fellélegezhetnek az autósok

árak

szerződés

kgfb

kötelező biztosítás

casco

insura

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

Rekord számú nő a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Indulhat-e még Magyar Péter nevű ember választáson? – Gulyás Gergely védi a vasi győztest

A HUN-REN is bekopog ötleteivel Magyar Péterhez

Déli szomszédunkban már nagyon várják Magyar Pétert

Petíció indult Sulyok Tamás maradásáért, Orbán Viktor már aláírta

VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat: Trump egy meglepő kérésnek engedve állította le a támadásokat

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet. A fegyvernyugvás mindaddig érvényben marad, amíg Teherán be nem nyújtja javaslatát, és a tárgyalások le nem zárulnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 21:29
A HUN-REN is bekopog ötleteivel Magyar Péterhez
2026. április 21. 21:20
Déli szomszédunkban már nagyon várják Magyar Pétert
×
×