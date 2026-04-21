2026. április 21. kedd Konrád
Farkas Márta, a Magyar Államkincstár értékpapír-forgalmazója (b) a pilisvörösvári járási hivatalban átadott állampapír-értékesítési ponton 2023. február 15-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A választás után fordulat jött az állampapírok piacán

Az országgyűlési választás utáni héten újra növekedésnek indult a lakossági befektetők vásárlási kedve a magyar állampapírok bruttó értékesítési számaiban.

Fordulat jött a magyar állampapírok bruttó értékesítési számaiban: megtört a hetek óta tartó csökkenő trend, és újra növekedésnek indult a lakossági befektetők vásárlási kedve.

A Portfolio cikkében arról is olvashatunk: még nem tudni, hogy egyszeri kilengésről van-e szó, vagy tartósnak bizonyulhat a pozitív fordulat – ez csak a következő hetek számait látva nyerhet majd bizonyítást. Segítheti a növekedést, hogy a bázis jelenleg is alacsony, 59 milliárd forintért vettek lakossági állampapírokat a befektetők, és

továbbra is a fix kamatozású állampapírok örvendenek a legnagyobb népszerűségnek.

59 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 35,62 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 13,14 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 7,96 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 2,3 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

Az év eddigi időszakában összesen 1392 milliárd forintot (hetente átlagosan 87 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A forintos lakossági állampapírokban a március végi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:

  • Fix Magyar Állampapír: 4311 milliárd forint;
  • Prémium Magyar Állampapír: 3195 milliárd forint;
  • Bónusz Magyar Állampapír: 2079 milliárd forint;
  • Magyar Állampapír Plusz: 1276 milliárd forint;
  • Kincstári Takarékjegy: 645 milliárd forint;
  • Babakötvény: 549 milliárd forint;
  • Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 88 milliárd forint.

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Az ügyészség magához vonta az MNB-nyomozást – reagált Magyar Péter

Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Egy év alatt 16 ezer fővel növekedett az öregségi nyugdíjban részesülők száma, az átlagos nyugdíj összege pedig 7,7%-kal, közel 261 ezer forintra emelkedett, de a saját jogú nyugdíjasok közül 937 ezer főnek nem éri el a havi juttatása a 200 ezer forintos küszöböt – olvasható ki a KSH Helyzetkép idei nyugdíjkiadványából. A nyugdíjasok többsége nő, különösen a legidősebb korcsoportokban látható drasztikus eltolódás a nők javára, eközben a nők nyugdíja folyamatosan távolodik a férfiakétól, mostanra a 15%-ot is meghaladja a nemek közti szakadék. Magyarország területi egyenlőtlenségei is erősen kiütköznek a nyugdíjadatokban: a legjómódúbb (Budaörsi) járásban már 312 ezer forint fölött jár az átlagnyugdíj, míg a sereghajtó (Kisteleki) járásban alig éri el a 196 ezer forintot. Mutatjuk, milyen kiinduló helyzetben veszi át a nyugdíjas társadalom ügyeit Magyar Péter – aki rögtön bőkezű pénzosztást helyezett kilátásba az időseknek.

Drámai figyelmeztetés a magyar kutatótól: ami most elkezdődött, az rosszabb a 2022-es rémálomnál

A Tiszántúlon már most látványosak a hosszan tartó csapadékhiány és a vízhiány következményei - figyelmeztet Jakab Gusztáv ökológus, ELTE-oktató.

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

2026. április 21. 13:20
Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani
2026. április 21. 13:08
Őrizetbe vettek egy egri férfit, aki megölhette a feleségét
