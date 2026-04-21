A választás után fordulat jött az állampapírok piacán

Fordulat jött a magyar állampapírok bruttó értékesítési számaiban: megtört a hetek óta tartó csökkenő trend, és újra növekedésnek indult a lakossági befektetők vásárlási kedve.

A Portfolio cikkében arról is olvashatunk: még nem tudni, hogy egyszeri kilengésről van-e szó, vagy tartósnak bizonyulhat a pozitív fordulat – ez csak a következő hetek számait látva nyerhet majd bizonyítást. Segítheti a növekedést, hogy a bázis jelenleg is alacsony, 59 milliárd forintért vettek lakossági állampapírokat a befektetők, és

továbbra is a fix kamatozású állampapírok örvendenek a legnagyobb népszerűségnek.

59 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 35,62 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 13,14 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 7,96 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 2,3 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

Az év eddigi időszakában összesen 1392 milliárd forintot (hetente átlagosan 87 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A forintos lakossági állampapírokban a március végi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok: