ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.14
usd:
307.83
bux:
136267.27
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elektronikus cigaretta, két darab.
Nyitókép: Pixabay

Gyanús lett az ellenőröknek ez a csomagtartó, nem véletlenül

Infostart / MTI

Tizennégyezer eldobható elektronikus cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Röszkén kilépésre jelentkező, szerb rendszámú gépkocsi csomagterében – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.

A közlemény szerint a sofőr olyannyira megpakolta az autót, hogy a tetemes súly miatt annak hátsó része már-már az úttestet súrolta, ennek ellenére nem jelentett be semmiféle tiltott, korlátozás alá eső vagy adóköteles árut.

A pénzügyőrök ellenőrizték a járművet, majd számba vették a tömött kartondobozokat, és 14 ezer darab, 12-féle ízesítésű, 8,5 ml-es töltőfolyadékot tartalmazó elektronikus cigarettát találtak. A termékek nikotintartalma - használattól függően - egyenként 1,5-3 doboz hagyományos cigarettának felelt meg.

A jövedéki termék eredtét a sofőr nem tudta igazolni, ezért a szerb gépjárművezetővel szemben jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás. Az ügyben költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt is eljárás indul, mivel a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány több mint 13 millió forint.

A közleményben felhívták a figyelmet, hogy az eldobható elektronikus cigaretta forgalmazása Magyarországon illegálisnak számít.

Kezdőlap    Belföld    Gyanús lett az ellenőröknek ez a csomagtartó, nem véletlenül

nav

elektronikus

cigaretta

röszke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
tudósítónktól

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a szlovák kormányfővel, valamint a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal. A politikus ezt a Tisza párt parlamenti frakciójának alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón jelentette be. A készülő egyeztetések közül kiemelt jelentősége lehet a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetésnek.
VIDEÓ
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készülnek a legrosszabbra: kiderült, mi lehet a nagyhatalom elsődleges célpontja egy katonai invázió esetén

Készülnek a legrosszabbra: kiderült, mi lehet a nagyhatalom elsődleges célpontja egy katonai invázió esetén

Tajvanban egy teljesen új biztonsági egység létrehozását tervezik, amely kifejezetten a legérzékenyebb katonai eszközök védelméért felel – közölte a Taiwan News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül

Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül

A hazai napelemes boom kifulladni látszik: miközben már több százezer háztartás termel saját áramot, a további terjedést egyre inkább a villamosenergia-hálózat korlátai fékezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 09:35
Karácsony Gergely: egy hónap van megegyezni
2026. április 21. 09:23
Az ügyészség magához vonta az MNB-nyomozást – reagált Magyar Péter
×
×