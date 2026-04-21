Étrend-kiegészítők miatt indított eljárást a versenyhivatal

A GVH keddi közleménye szerint a vállalkozások, valószínűsíthetően 2024 novemberétől kezdve, egyes étrendkiegészítőik és élelmiszer-termékeik népszerűsítésekor

olyan egészségre vonatkozó állításokat alkalmaznak, amelyek megszegik az ágazati előírásokat, amelyek a termékeiknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó állításokat tulajdonítanak,

valamint azt a benyomást keltik, hogy azokat jogszerűen értékesítik, bár a kérdéses termékek étrendkiegészítőnek minősülnek és az előírások ellenére nem történt meg bejelentésük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz.

A versenyhatóság emellett észlelte, hogy a cégek kereskedelmi kommunikációja valószínűsíthetően nem felel meg a szakmai gondosság követelményének, mert a kommunikáció kialakítása, közzététele és ellenőrzése nem a megfelelő jogrenden, valamint nem ellenőrzött gépi fordításokon alapul.

Az eljárás alá vont vállalkozások így megtéveszthetik a fogyasztókat.

A versenyhivatal közölte: a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették.

Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul – írták.