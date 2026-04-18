Parkolóórák leszerelése – Erőteljes tiltakozásba kezdenek az autósok

Tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület – derül ki a szervezet véleménye a Magyar Nemzet cikkéből.

A 2026. július 1-től érkező új rendszer jelentősen nehezítené szerintük a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem kívánnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat használni.

Mint az Infostart is megírta, a tervek alapján a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne, míg a készpénzes fizetés lehetősége a gyakorlatban erősen korlátozottá válna. A készpénzzel fizetni kívánó autósoknak 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát, ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől, ami aránytalan teher volna, arról nem is beszélve, hogy az utólagos rendezés életszerűtlen a szervezet szerint.

A készpénzhasználat joga pedig az alaptörvényben rögzített alapelv.

Akiket hátrányosan érinthetne összességében:

idősek,

turisták,

átutazók,

digitális eszközök használatában kevésbé jártasak

vidékiek.

Kockázatot jelentenének még a digitális eszközök mentén folyvást jelentkező problémák.

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület közleményében felszólította a főváros vezetését, hogy vizsgálja felül a tervezett intézkedéseket. Jelezték, hogy a tervezet megakadályozása érdekében minden eszközt igénybe fognak venni.