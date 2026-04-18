ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Parkolóórák leszerelése – Erőteljes tiltakozásba kezdenek az autósok

Infostart

Hosszan sorolja a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület, miért nem helyes szinte csak digitálissá tenni a budapesti parkolást. Nyomatékot is adnak érveiknek.

Tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület – derül ki a szervezet véleménye a Magyar Nemzet cikkéből.

A 2026. július 1-től érkező új rendszer jelentősen nehezítené szerintük a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem kívánnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat használni.

Mint az Infostart is megírta, a tervek alapján a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne, míg a készpénzes fizetés lehetősége a gyakorlatban erősen korlátozottá válna. A készpénzzel fizetni kívánó autósoknak 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát, ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől, ami aránytalan teher volna, arról nem is beszélve, hogy az utólagos rendezés életszerűtlen a szervezet szerint.

A készpénzhasználat joga pedig az alaptörvényben rögzített alapelv.

Akiket hátrányosan érinthetne összességében:

  • idősek,
  • turisták,
  • átutazók,
  • digitális eszközök használatában kevésbé jártasak
  • vidékiek.

Kockázatot jelentenének még a digitális eszközök mentén folyvást jelentkező problémák.

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület közleményében felszólította a főváros vezetését, hogy vizsgálja felül a tervezett intézkedéseket. Jelezték, hogy a tervezet megakadályozása érdekében minden eszközt igénybe fognak venni.

Kezdőlap    Belföld    Parkolóórák leszerelése – Erőteljes tiltakozásba kezdenek az autósok

budapest

parkolás

parkolóóra

magyar autós érdekvédelem egyesület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Egy péntek este, a Magyar Közlönyben megjelent egy belügyminiszteri rendelet, amely új, korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási befogadását teszi lehetővé. A döntés értelmében többek között új onkológiai kezelések válhatnak elérhetővé Magyarországon. A kezelésekhez való hozzáférése azonban nem lesz automatikus minden beteg számára, a készítményeket ugyanis kizárólag a kijelölt egészségügyi centrumok alkalmazhatják - írta a Népszava.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj

Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 májusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 18. 08:00
Gálik Zoltán az uniós pénzekről: az EU figyelni fogja, hogy ne kaphasson Magyarország kiskapukat
2026. április 18. 07:48
Kiskorú gyermekeikkel közösen kábítószert terjesztett egy házaspár
×
×