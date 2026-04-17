2026. április 17. péntek
MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

A Mol meghallotta Magyar Péter szavait – ez lesz az osztalékfizetés menetrendje

A vállalat közölte: az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik majd.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök-jelölt csütörtökön Kapitány István és Kármán András társaságában Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával tárgyalt, és abban egyeztek meg, hogy a gázolaj és a benzin esetében is fenntartják a védett árat az új kormány megalakulása után is. Magyar Péter egyben felszólította Orbán Viktort, hogy a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést.

Új fejlemény, hogy a Mol pénteken közleményt adott ki a csütörtöki tárgyalásról. A BÉT honlapján megjelent tájékoztató szerint az olajtársaság úgy jár el az osztalékfizetéssel kapcsolatban ahogy azt Magyar Péter csütörtök este bejelentette. A Mol közleményében arról számolt be, hogy a Vezérigazgatói Bizottság az javasolja a Mol igazgatóságának, hogy

a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot 2026 harmadik negyedévében fizessék ki.

Az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik – tette hozzá a vállalat.

A vg.hu cikke szerint a közlemény alapján akár szeptemberig is elhúzódhat a kifizetés, amely általában nyáron történik a Molnál. Korábban már többször volt példa augusztusi kifizetésre, az viszont csak egyszer fordult elő az elmúlt öt évben, hogy szeptemberig vártak erre.

A csütörtöki találkozón szóba került az is, hogy a Mol mekkora osztalékot fizethet az MCC-nek. A társaság közgyűlése április 10-én 241 milliárd forintos teljes osztalékkifizetésről döntött. Magyar Péter csütörtökön, még a Hernádi Zsolttal való találkozó előtt közölte: elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek

A Mol pénteki közleményében megerősítette a teljes osztalékösszeget, és jelezte, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el.

A csütörtöki egyeztetést követően Magyar Péter arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a Mol megerősítette: Magyarország üzemanyag-ellátása a feszült nemzetközi piaci helyzet ellenére is biztosított.

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának támogatásáról szóló törvény szerint a Mol Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényállományának 10-10 százaléka kezeli az MCC, amelynek kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az MCC honlapján olvasható tájékoztatás szerint „a részvények hozamából és a költségvetéstől kapott egyéb forrásokból a kárpát-medencei magyarság javát szolgáló, az egész nemzet számára hasznos, közösségi szempontból előremutató tehetséggondozási tevékenységét fogja az MCC még színvonalasabbá és még több fiatal számára elérhetővé tenni”.

A szerkesztő megjegyzése: az InfoRádió/Infostart tulajdonosa 75 százalékban a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Pesztericz-Kalas Vivien: lassul a bevándorlás üteme Európa felé

A 2015-ös, valamint a 2022 és 2024 közötti jelentős bevándorlási hullám után csökkenni kezdett az Európába tartó menekültek száma. Az InfoRádió Pesztericz-Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét kérdezte a legfrissebb és a várható tendenciákról.
Elindultak a magyar katonák Afrikába - Mesterlövészek is mennek

A Magyar Honvédség KC-390 szállító repülőgépével péntek reggel útnak indult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen az African Lion gyakorlaton - közölte a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége pénteken az MTI-vel.

2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

