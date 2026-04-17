A Mol meghallotta Magyar Péter szavait – ez lesz az osztalékfizetés menetrendje

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök-jelölt csütörtökön Kapitány István és Kármán András társaságában Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával tárgyalt, és abban egyeztek meg, hogy a gázolaj és a benzin esetében is fenntartják a védett árat az új kormány megalakulása után is. Magyar Péter egyben felszólította Orbán Viktort, hogy a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést.

Új fejlemény, hogy a Mol pénteken közleményt adott ki a csütörtöki tárgyalásról. A BÉT honlapján megjelent tájékoztató szerint az olajtársaság úgy jár el az osztalékfizetéssel kapcsolatban ahogy azt Magyar Péter csütörtök este bejelentette. A Mol közleményében arról számolt be, hogy a Vezérigazgatói Bizottság az javasolja a Mol igazgatóságának, hogy

a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot 2026 harmadik negyedévében fizessék ki.

Az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik – tette hozzá a vállalat.

A vg.hu cikke szerint a közlemény alapján akár szeptemberig is elhúzódhat a kifizetés, amely általában nyáron történik a Molnál. Korábban már többször volt példa augusztusi kifizetésre, az viszont csak egyszer fordult elő az elmúlt öt évben, hogy szeptemberig vártak erre.

A csütörtöki találkozón szóba került az is, hogy a Mol mekkora osztalékot fizethet az MCC-nek. A társaság közgyűlése április 10-én 241 milliárd forintos teljes osztalékkifizetésről döntött. Magyar Péter csütörtökön, még a Hernádi Zsolttal való találkozó előtt közölte: elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek

A Mol pénteki közleményében megerősítette a teljes osztalékösszeget, és jelezte, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el.

A csütörtöki egyeztetést követően Magyar Péter arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a Mol megerősítette: Magyarország üzemanyag-ellátása a feszült nemzetközi piaci helyzet ellenére is biztosított.

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának támogatásáról szóló törvény szerint a Mol Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényállományának 10-10 százaléka kezeli az MCC, amelynek kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az MCC honlapján olvasható tájékoztatás szerint „a részvények hozamából és a költségvetéstől kapott egyéb forrásokból a kárpát-medencei magyarság javát szolgáló, az egész nemzet számára hasznos, közösségi szempontból előremutató tehetséggondozási tevékenységét fogja az MCC még színvonalasabbá és még több fiatal számára elérhetővé tenni”.

A szerkesztő megjegyzése: az InfoRádió/Infostart tulajdonosa 75 százalékban a Mathias Corvinus Collegium (MCC).