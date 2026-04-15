2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
ARÉNA - PODCASTOK
Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Fontos határidő jár le ma éjfélkor, egymillió autósnak kell igyekeznie

Infostart / MTI

A NAV 1819-es Infóvonalán szerdán még hosszított ügyeletben, 18 óráig várják a gépjárműadós kérdéseket.

Szerda éjfélkor jár le a gépjárműadó befizetésének határideje, és még mintegy egymillió autós nem rendezte gépjárműadóját – figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A 1819-es infóvonalon szerdán még hosszított ügyeletben, 18 óráig várják a gépjárműadós kérdéseket. A NAV közölte: több mint 3,5 millió érintett autósból április 13-ig már több mint 2 millióan befizették, közülük több mint 378 ezren a NAV mobilappjában intézték a gépjárműadót.

A gépjárműadó átutalással is rendezhető, az összeget a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla) kell befizetni,

illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztül történő fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot.

Az adóhivatal közleményében kitért arra is, hogy aki nem tudja egy összegben megfizetni a gépjárműadót, válassza a rendkívül egyszerű, automatikus és pótlékmentes részletfizetést.

A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek a legfeljebb öthavi kamatmentes konstrukcióval.

A NAV-Mobilban intézhető ez is a legegyszerűbben, gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani, és az applikációban rövid idő alatt már meg is jelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. Április 13-ig már mintegy 25 ezren éltek a lehetőséggel.

A nehézségekkel küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

Ha valaki az adó összegére kíváncsi, azt a gépjárműadó-határozatban, vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg. Szükség esetén kiszámítható a fizetendő adó összege a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Így például, ha valaki április 16-án veszi át a határozatot, az esetében a fizetési határidő: május 17-e – tájékoztatott a hivatal.

Az összes tudnivalót – a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján külön csempe tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben – közölte az adóhivatal.

Kezdőlap    Belföld    Fontos határidő jár le ma éjfélkor, egymillió autósnak kell igyekeznie

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Kiderült, kik taroltak az óriási informatikai tenderen

Kiderült, kik taroltak az óriási informatikai tenderen

Két nappal a választások után hirdettek eredményt azon a 390 milliárd forintos állami informatikai közbeszerzésen, amelyet szerverek és adattárolók beszerzésére írtak ki. Bár a hatalmas keretösszeg egyben történő kiírása versenyjogi szempontból aggályos, a gigatenderen végül több tucat vállalkozás osztozik a megbízáson.

Végleg eltűnhetnek a sofőrök a volán mögül: gigantikus lépésre szánta el magát az Uber

Végleg eltűnhetnek a sofőrök a volán mögül: gigantikus lépésre szánta el magát az Uber

Gyökeres stratégiai váltásra készül az Uber, amely több mint 10 milliárd dollárt fordíthat robotaxi-fejlesztésekre.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

2026. április 15. 08:45
Toroczkai László aggasztó jeleket lát a magyar demokráciára nézve
2026. április 15. 08:09
Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést
