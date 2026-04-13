2026. április 13. hétfő Ida
Nyitókép: Pixabay

Új fejlemény a Szőlő utcai ügyben

Infostart / MTI

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2 hónappal meghosszabbította az úgynevezett Szőlő utcai ügyben érintett négy ember letartóztatását - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A közlemény szerint a bíróság januárban rendelte el

  • a volt igazgató,
  • az egyik gyermekfelügyelő és
  • egy nevelő, valamint
  • az egyik rendész

kényszerintézkedésének meghosszabbítását. Az ügyészség ezután áprilisban a terheltek letartóztatásának – 2 hónappal történő – meghosszabbítását indítványozta.

A bíróság megállapította, hogy

a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények megalapozott gyanúja mind a négy gyanúsítottra továbbra is fennáll;

a letartóztatás meghosszabbítása óta eltelt időben – két terheltnél – a jogi minősítés is bővült vagy változott – írták.

A bíróság álláspontja szerint a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények teljeskörű feltárása kiemelt társadalmi érdek, az elkövetés körülményeinek tisztázása során elsődleges cél a nyomozás zavartalanságának és a terheltek befolyásától mentes lefolytatásának biztosítása.

A rendelkezésre álló adatok és a gyanúsítottak terhére rótt cselekmények alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy a bizonyítás veszélyeztetésének, meghiúsításának, illetve befolyásolásának - így különösen a még fel nem derített tanúk esetleges felkutatása megnehezítésének - objektív lehetősége jelenleg is fennáll.

A terheltek esetében e veszély kiküszöbölése változatlanul a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható. A végzések nem véglegesek – közölték.

Élőben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról
frissülő cikk

Élőben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról
A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékeli a választásokat, illetve válaszol a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére

„A demokrácia győzelme”, „Nem szabad csalódást okozni” – újabb gratulációk a Tiszának Európából és a tengerentúlról

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

Elindult a 30 napos visszaszámláló, amelyik párt nem lép időben, fizethet

Elindult a 30 napos visszaszámláló, amelyik párt nem lép időben, fizethet

Még sokáig maradhat a plakáterdő: az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.
 

Keszthelyen újraszámlálják az egyéni szavazatokat

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége

381 ezer szavazat vár még megszámlálásra

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

 

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Volodimir Zelenszkij is üzent – sorban érkeznek a gratulációk a Tisza Párthoz

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

A Kutyapárt csalódott

Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

Változott a választási törvény: ez lett a következmény

A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

Hétfőn virradóra véget ért a 32 órás húsvéti tűzszünet az orosz-ukrán fronton. Hiába a szombat délután életbe lépett fegyvernyugvás, Moszkva és Kijev is annak megsértésével vádolta a másikat. Az ukrán vezérkar szerint az orosz haderő 2299 alkalommal sértette meg, míg a Kreml 1971 támadásről közölt jelentést a tűzszünet dacára. Az Ukrinform tudósítása szerint közben hétfő reggel dróntámadásokat és robbanásokat észleltek Ukrajna Zaporizzsja megyéjében. A délkelet-ukrajnai régióban az elmúlt 24 órában Oroszország 456 csapást mért 28 településre, egy nő megsérült. Volodimir Zelenszkij gratulált a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek a tegnapi választási győzelméhez. "Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül" - írta az ukrán elnök, hozzátéve: Kijev kész "előremozdítani az együttműködést" Budapesttel. Cikkünk folyamatosan frissül.

A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

