Új fejlemény a Szőlő utcai ügyben

A közlemény szerint a bíróság januárban rendelte el

a volt igazgató,

az egyik gyermekfelügyelő és

egy nevelő, valamint

az egyik rendész

kényszerintézkedésének meghosszabbítását. Az ügyészség ezután áprilisban a terheltek letartóztatásának – 2 hónappal történő – meghosszabbítását indítványozta.

A bíróság megállapította, hogy

a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények megalapozott gyanúja mind a négy gyanúsítottra továbbra is fennáll;

a letartóztatás meghosszabbítása óta eltelt időben – két terheltnél – a jogi minősítés is bővült vagy változott – írták.

A bíróság álláspontja szerint a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények teljeskörű feltárása kiemelt társadalmi érdek, az elkövetés körülményeinek tisztázása során elsődleges cél a nyomozás zavartalanságának és a terheltek befolyásától mentes lefolytatásának biztosítása.

A rendelkezésre álló adatok és a gyanúsítottak terhére rótt cselekmények alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy a bizonyítás veszélyeztetésének, meghiúsításának, illetve befolyásolásának - így különösen a még fel nem derített tanúk esetleges felkutatása megnehezítésének - objektív lehetősége jelenleg is fennáll.

A terheltek esetében e veszély kiküszöbölése változatlanul a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható. A végzések nem véglegesek – közölték.