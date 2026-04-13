Új fejlemény a Szőlő utcai ügyben

A közlemény szerint a bíróság januárban rendelte el
- a volt igazgató,
- az egyik gyermekfelügyelő és
- egy nevelő, valamint
- az egyik rendész
kényszerintézkedésének meghosszabbítását. Az ügyészség ezután áprilisban a terheltek letartóztatásának – 2 hónappal történő – meghosszabbítását indítványozta.
A bíróság megállapította, hogy
a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények megalapozott gyanúja mind a négy gyanúsítottra továbbra is fennáll;
a letartóztatás meghosszabbítása óta eltelt időben – két terheltnél – a jogi minősítés is bővült vagy változott – írták.
A bíróság álláspontja szerint a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények teljeskörű feltárása kiemelt társadalmi érdek, az elkövetés körülményeinek tisztázása során elsődleges cél a nyomozás zavartalanságának és a terheltek befolyásától mentes lefolytatásának biztosítása.
A rendelkezésre álló adatok és a gyanúsítottak terhére rótt cselekmények alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy a bizonyítás veszélyeztetésének, meghiúsításának, illetve befolyásolásának - így különösen a még fel nem derített tanúk esetleges felkutatása megnehezítésének - objektív lehetősége jelenleg is fennáll.
A terheltek esetében e veszély kiküszöbölése változatlanul a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható. A végzések nem véglegesek – közölték.