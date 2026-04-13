2026. április 13. hétfő Ida
Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Befutottak az átjelentkezők szavazatai valamennyi egyéni választókerületből

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Valamennyi országgyűlési egyéni választókerületből megérkeztek az átjelentkezéssel szavazók borítékjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI).

A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mintegy 224 ezren jelezték a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni.

Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket eljuttatják a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

Vasárnap a szavazatszámláló bizottság tagjai az urna felbontásakor kiválogatták a zöld borítékokat, megszámlálták és szállítóborítékba (nagyszámú zöld boríték esetében dobozba) tették, feltüntetve rajta a vármegyét, a választókerület számát és a település nevét. A szállítóborítékon feltüntették az abba belehelyezett zöld borítékok számát is. A szállítóborítékokat hétfőn kellett eljuttatniuk a Nemzeti Választási Irodába, hogy szétválogassák a 106 egyéni választókerület szerint.

Az NVI hétfő délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy mind a 106 egyéni választókerületéből megérkeztek az átjelentkezők szavazatai.

Az átjelentkezők szavazatai "bevárják" a külképviseleteken leadott szavazatokat, és miután azokat is szétválogatták a 106 egyéni választókerület szerint az NVI-ben, pénteken eljuttatják a "cél-választókerület" kijelölt szavazatszámláló bizottságához, ahol azokat "bekeverik" a választás estéjén fel nem bontott urnákban található szavazólapok közé, majd így, együtt számlálják meg a szavazatokat.

Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság legkésőbb szombaton megállapítja a választás választókerületi eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos" politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat", amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

Elérhetetlenné vált a Mészáros-csoport weboldala

Közvetlenül az országgyűlési választások másnapján elérhetetlenné vált a Mészáros Lőrinc családi cégeit összefogó Mészáros-csoport hivatalos weboldala. A portál 504-es hibakódot jelez. A cégbirodalomhoz tartozó legfontosabb leányvállalatok saját honlapjai azonban továbbra is zavartalanul működnek - közölte a Telex.

Megszólalt a szakértő a hihetetlen tőzsdei rekord után: megvannak a nap nagy nyertesei, de ketten óriásit zuhantak

A részvénypiac forgalma 126,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest.

