Önvizsgálat indul – a Nézőpont Intézet elismeri, hogy rosszul mért

A Nézőpont Intézet elismerte, hogy az elmúlt időszakban azok a közvélemény-kutatások adtak reális képet a valós belpolitikai helyzetről és az erőviszonyokról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták. A Nézőpont Intézet ezért módszertani önvizsgálatot indított.

A Medián néhány mandátumnyi eltéréssel, de gyakorlatilag pontos mérést végzett a vasárnapi parlamenti választások előtt. Hann Endre, a Medián vezetője még hetekkel a voksolás előtt, a Republikon Intézet konferenciáján határozottan visszautasította a kutatásaikat ért kritikákat és kemény támadásokat. Akkor úgy fogalmazott, hogy konkrét, hiteles adatokról nem lehet vitatkozni. Hann Endre a rendezvényen emlékeztetett, hogy a Medián a piacon a legrégebben jelen lévő, széles körben elismert közvélemény-kutató cég, amelyről

független elemzések is kimutatták, hogy az elmúlt több mint három évtizedben idehaza a legmegbízhatóbb felméréseket közölte az összes általuk végzett előrejelzést megvizsgálva.

Hann Endre elmondta: nem mindig volt százszázalékosan pontos az összes kutatásuk, de ezt soha nem is állították. Az viszont a nyilvánosság számára is világossá vált az elmúlt évtizedekben, hogy a Medián nyújtja a legjobb, legmegbízhatóbb teljesítményt a hazai közvélemény-kutató cégek közül.

„Mi a fenéről vitatkozzak? Letesszük az asztalra a felmérésünket. Lehet, hogy kiderül, hogy durván pofára estünk. Ez most először fordulna elő. Vagy véletlenül lehet, hogy az lesz, hogy mi állunk majd a közelebb az igazsághoz. Nem kívánok polemizálni ezen, mert ha belemegyek, akkor borzasztó kínos dolgokra derülhet fény” – fogalmazott a Republikon Intézet rendezvényén a Medián vezetője.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Patrióta egyik korábbi rendezvényén fogalmazott meg kritikákat a közvélemény-kutatásokkal, de különösen a Medián méréseivel kapcsolatban. „Megérkeztünk a találgatások világába. Itt már nincs értelmes beszéd. Ma a felmérések már nem a politika, hanem a szórakoztatóipar részei. Én hiszek abban, hogy azok a cégek, amelyek nekünk végeznek különböző méréseket, nem vernek át bennünket, de

miután teljesen most már mégsem lehet hagyatkozni ezekre a felmérésekre, én oda jutottam, hogy már a saját felméréseinket is kétkedve olvasgatom”

– fogalmazott akkor a leköszönő miniszterelnök.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási vezetője még februárban a Válasz Online választási műsorában vette védelmébe méréseik hitelességét. Akkor úgy fogalmazott, mindig azt publikálják, amit a legjobb tudásuk szerint az aktuális adatokból látnak. Mint mondta,

vállalják a felelősségét annak, hogy a választások után adott esetben kellemetlen kérdésekre is válaszolniuk kell, hogyha nagy különbség lesz a kutatási és a választási eredmény között.

„Ugyanakkor nekünk az az ambíciónk, hogy mi lássuk a legjobban a valóságot, és ezen dolgozunk. Még a legjobb szándékú közvélemény-kutatás körül is rengeteg olyan banánhéj van, amin el lehet csúszni, és ami miatt nem feltétlenül a valóságot látja az ember” – jegyezte meg akkor Mráz Ágoston Sámuel.

Önkritika, gratuláció és önvizsgálat

A Nézőpont Intézet április elején még a valóságosnál kétszer több Fidesz-, és harmadával kevesebb Tisza-mandátumot jelzett előre. Emiatt az intézet hétfőn a honlapján azt közölte, hogy azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban.

„Gratulálunk mindazoknak a versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet” – írták. A Nézőpont Intézet emiatt módszertani önvizsgálatot indít. Jelezték, hogy folytatják a munkát, és igyekeznek az eddigieknél is jobban végezni kutatói és adatalapú elemzői tevékenységüket.

A korábbi alaptalan kritikáik miatt Kohán Mátyás, a Mandiner újságírója és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is nyilvános Facebook-posztban kért bocsánatot Hann Endrétől.