2026. április 13. hétfő Ida
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézõpont Intézet vezetõőe beszédet mond az intézet Sajtószabadság Magyarországon című elemzését bemutató rendezvényén Budapesten 2025. október 15-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Önvizsgálat indul – a Nézőpont Intézet elismeri, hogy rosszul mért

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A Medián néhány mandátumnyi eltéréssel, de szinte pontosan eltalálta, mekkora lesz a különbség az országgyűlési választáson a két nagy párt között a Tisza javára, a Nézőpont Intézet viszont nagyon mellé lőtt. A Nézőpont Intézet hétfőn, az eredmények ismeretében gratulált a versenytársaknak, és jelezte, hogy módszertani önvizsgálatot indít.

A Nézőpont Intézet elismerte, hogy az elmúlt időszakban azok a közvélemény-kutatások adtak reális képet a valós belpolitikai helyzetről és az erőviszonyokról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták. A Nézőpont Intézet ezért módszertani önvizsgálatot indított.

A Medián néhány mandátumnyi eltéréssel, de gyakorlatilag pontos mérést végzett a vasárnapi parlamenti választások előtt. Hann Endre, a Medián vezetője még hetekkel a voksolás előtt, a Republikon Intézet konferenciáján határozottan visszautasította a kutatásaikat ért kritikákat és kemény támadásokat. Akkor úgy fogalmazott, hogy konkrét, hiteles adatokról nem lehet vitatkozni. Hann Endre a rendezvényen emlékeztetett, hogy a Medián a piacon a legrégebben jelen lévő, széles körben elismert közvélemény-kutató cég, amelyről

független elemzések is kimutatták, hogy az elmúlt több mint három évtizedben idehaza a legmegbízhatóbb felméréseket közölte az összes általuk végzett előrejelzést megvizsgálva.

Hann Endre elmondta: nem mindig volt százszázalékosan pontos az összes kutatásuk, de ezt soha nem is állították. Az viszont a nyilvánosság számára is világossá vált az elmúlt évtizedekben, hogy a Medián nyújtja a legjobb, legmegbízhatóbb teljesítményt a hazai közvélemény-kutató cégek közül.

„Mi a fenéről vitatkozzak? Letesszük az asztalra a felmérésünket. Lehet, hogy kiderül, hogy durván pofára estünk. Ez most először fordulna elő. Vagy véletlenül lehet, hogy az lesz, hogy mi állunk majd a közelebb az igazsághoz. Nem kívánok polemizálni ezen, mert ha belemegyek, akkor borzasztó kínos dolgokra derülhet fény” – fogalmazott a Republikon Intézet rendezvényén a Medián vezetője.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Patrióta egyik korábbi rendezvényén fogalmazott meg kritikákat a közvélemény-kutatásokkal, de különösen a Medián méréseivel kapcsolatban. „Megérkeztünk a találgatások világába. Itt már nincs értelmes beszéd. Ma a felmérések már nem a politika, hanem a szórakoztatóipar részei. Én hiszek abban, hogy azok a cégek, amelyek nekünk végeznek különböző méréseket, nem vernek át bennünket, de

miután teljesen most már mégsem lehet hagyatkozni ezekre a felmérésekre, én oda jutottam, hogy már a saját felméréseinket is kétkedve olvasgatom”

– fogalmazott akkor a leköszönő miniszterelnök.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási vezetője még februárban a Válasz Online választási műsorában vette védelmébe méréseik hitelességét. Akkor úgy fogalmazott, mindig azt publikálják, amit a legjobb tudásuk szerint az aktuális adatokból látnak. Mint mondta,

vállalják a felelősségét annak, hogy a választások után adott esetben kellemetlen kérdésekre is válaszolniuk kell, hogyha nagy különbség lesz a kutatási és a választási eredmény között.

„Ugyanakkor nekünk az az ambíciónk, hogy mi lássuk a legjobban a valóságot, és ezen dolgozunk. Még a legjobb szándékú közvélemény-kutatás körül is rengeteg olyan banánhéj van, amin el lehet csúszni, és ami miatt nem feltétlenül a valóságot látja az ember” – jegyezte meg akkor Mráz Ágoston Sámuel.

Önkritika, gratuláció és önvizsgálat

A Nézőpont Intézet április elején még a valóságosnál kétszer több Fidesz-, és harmadával kevesebb Tisza-mandátumot jelzett előre. Emiatt az intézet hétfőn a honlapján azt közölte, hogy azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban.

„Gratulálunk mindazoknak a versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet” – írták. A Nézőpont Intézet emiatt módszertani önvizsgálatot indít. Jelezték, hogy folytatják a munkát, és igyekeznek az eddigieknél is jobban végezni kutatói és adatalapú elemzői tevékenységüket.

A korábbi alaptalan kritikáik miatt Kohán Mátyás, a Mandiner újságírója és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is nyilvános Facebook-posztban kért bocsánatot Hann Endrétől.

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza Párt

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza Párt
A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat”, amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

Elindult a 30 napos visszaszámláló, amelyik párt nem lép időben, fizethet

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen

 

Összeomlott a kőolajtermelés az öböl menti országokban

Összeomlott a kőolajtermelés az öböl menti országokban

Az OPEC hétfőn közzétett havi jelentése szerint az Irán elleni háború következtében márciusban drámaian visszaesett a kőolajtermelés az öböl menti arab exportőröknél. A szervezet össztermelése havi összevetésben 27 százalékkal, napi 28,7 millió hordóról 20,8 millióra zuhant - tudósított a Cnbc.

Kisebb pénzeső hullhat a Netflix-előfizetőkre: milliók kaphatnak visszatérítést a brutális áremelések után

Kisebb pénzeső hullhat a Netflix-előfizetőkre: milliók kaphatnak visszatérítést a brutális áremelések után

Akár 500 eurót is visszakaphatnak egyes előfizetők, miután a bíróság jogsértőnek minősítette az áremeléseket.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

2026. április 13. 17:09
Újabb fejlemények a Váci úton történt halálos baleset ügyében
2026. április 13. 16:58
Sulyok Tamás köztársasági elnök egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit
