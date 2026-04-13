2026. április 13. hétfő Ida
A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Infostart

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.

Noha még napokat biztosan várni kell addig, amíg megismerjük a 2026-tal induló parlamenti ciklus országgyűlési képviselői névsorát, egy körülbelüli képet már a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján már alkothatunk.

Eleve némi bizonytalanság még azt is övezi, hogy a Mi Hazánk tagja lesz-e az új Háznak, mivel a feldolgozottság véglegessé válása útján felülről közelítette a radikális párt az 5 százalékot, 98,94 százalékos összesítettségnél 5,83 százalékon áll, ami 6 képviselőt jelent. Kezdjük is velük: a lista első hat helyén csupa ismert, rutinosnak számító politikus található, aligha lehet nagy titok, hogy ők is ülnek be majd a várhatóan megalakuló frakcióba:

  • Toroczkai László elnök, parlamenti képviselő
  • Dúró Dóra pártalelnök, parlamenti képviselő
  • Apáti István parlamenti képviselő, a Vállalkozásfejlesztési bizottság elnöke
  • Novák Előd pártalelnök, parlamenti frakcióvezető-helyettes
  • Borvendég Zsuzsanna, 2024 óta EP-képviselő
  • Dócs Dávid, az Országgyűlés jegyzője, parlamenti képviselő.

Szigorúan véve még három párt lehet még a parlament része, igaz, a Fidesz és a KDNP osztozkodása nyilvánvalóan a jövő zenéje lesz. Hogy kinek jut szék a várható 55-ből az eddigi 135 helyett, bizonyára nem lesz könnyű menet, de a listán lévő sorrend itt is segít az eligazodásban, de az egyéniben mandátumot szerzett képviselők a listán már nem szerepelnek, helyükrea mögöttük állók ugranak előre.

  • egyéni mandátumot szereztek: Varga Gábor, Kovács Sándor, Süli János (leköszönő Paks-ügyi tárca nélküli miniszter), Simon Miklós, Balla Mihály, Ágh Péter, Csuzda Gábor, Vitányi István, Csibi Krisztina, Gyopáros Alpár (a Magyar Falu Program és a Modern Városok Program leköszönő kormánybiztosa), Tilki Attila, F. Kovács Sándor és V. Németh Zsolt (államtitkár, Energiaügyi Minisztérium)
  • listáról kerülnek a parlamentbe: Orbán Viktor (miniszterelnök), Semjén Zsolt (kormányfőhelyettes), Kövér László (házelnök), Gál Kinga (EP-képviselő), Szentkirályi Alexandra (a Fidesz fővárosi frakcióvezetője), Kubatov Gábor (Fidesz-alelnök, pártigazgató), Kósa Lajos (1990 óta parlamenti képviselő, Debrecen volt polgármestere), Németh Szilárd (volt csepeli polgármester, a rezsivédelemért felelős biztos), Kocsis Máté (frakcióvezető), Latorcai János (KDNP-s parlamenti alelnök), Lezsák Sándor (korábbi parlamenti alelnök), Jakab István agrárpolitikus (Magosz), Papp Zsolt, Mohácsy István, Sztojka Attila (a Belügyminisztérium államtitkára), Tapolczai Gergely, Németh Zsolt (1990 óta parlamenti képviselő, korábbi külügyminisztériumi államtitkár), Selmeczi Gabriella (1994 óta egy ciklus kivételével parlamenti képviselő), Szijjártó Péter (külgazdasági és külügyminiszter), Lázár János (építési és beruházási miniszter), Orbán Balázs (a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke), Simicskó István (a KDNP frakcióvezetője), Rogán Antal (a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere), Gulyás Gergely (kancelláriaminiszter), Bóka János (EU-ügyi miniszter), Hidvéghi Balázs (a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára), Molnár Ágnes, Kárpátiné Juhász Hajnalka, Rétvári Bence (belügyminiszter-helyettes), Bánki Erik (a parlament Gazdasági Bizottságának elnöke), Demeter András, Nacsa Lőrinc (Miniszterelnökség, nemzetpolitikai államtitkár), Kovács Zsolt, Földesi Gyula, Balla György, Menczer Tamás (a Fidesz kommunikációs igazgatója), Héjj Dávid, Latorcai Csaba (közigazgatási államtitkár), Soltész Miklós (egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár), Budai Gyula (miniszteri biztos), Nyitrai Zsolt, Zsigmond Barna Pál (EU-ügyi parlamenti államtitkár).

A listán összesen 279 jelölt szerepel, és ha nincs visszalépés, valamint további mandátumokhoz sem jut a Fidesz a még össze nem számlált szavazatokból, az alábbi ismert nevek esnek el mandátumtól:

  • Farkas Örs (a Miniszterelnöki Kabinetiroda titkosszolgálatokért felelős államtitkára), Vejkey Imre (a parlament Igazságügyi Bizottságának elnöke), Hollik István (több parlamenti bizottság vezető tagja, a Fidesz korábbi kommunikációs vezetője), Németh Balázs (a Fidesz frakciószóvivője), Vitályos Eszter (kormányszóvivő), Tuzson Bence (igazságügyi miniszter), Nagy István (agrárminiszter), Hankó Balázs (kulturális és innovációs miniszter), Fazekas Sándor (korábbi agrárminiszter), Mátrai Márta (28 éve parlamenti képviselő), Tiba István (a Fidesz korábbi frakcióvezető-helyettese), Kontrát Károly (a BM parlamenti államtitkára), Nagy János (Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár), Ibolya Csenge (Fidesz-frakciószóvivő), Szabó Tünde (korábbi sportállamtitkár), Seszták Miklós (korábbi fejlesztési miniszter), Tállai András (korábbi NAV-államtitkár), Koncz Zsófia (családügyi államtitkár), Azbej Tristan (keresztényüldözés ügyéért felelős államtitkár), Varga-Bajusz Veronika (a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára), Czunyiné Bertalan Judit (a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára), Takács Péter (egészségügyért felelős államtitkár), Fülöp Attila (szociális ügyekért felelős államtitkár), Steiner Attila (az Energiaügyi Minisztérium államtitkára), Ferencz Orsolya (űrkutatásért felelős államtitkár), Balatoni Katalin (miniszterelnöki biztos), Deutsch Tamás (Fidesz EP-delegációvezető), Gyürk András (a Fidesz korábbi kampányfőnöke, EP-képviselője).

Ismert, a távozó kormány miniszterei közül Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter csak egyéniben indult, de vereséget szenvedett Veszprémben, Pintér Sándor belügyminiszter pedig várhatóan nyugdíjba vonul.

A Tisza Párt esetében a helyzet egyszerű, várható 138 képviselője szinte kivétel nélkül „politikaszűznek” tekinthető.

Leendő képviselőik közül az ismertebbek:

  • egyéniben győztek: Tarr Zoltán (református lelkész, EP-képviselő, a Tisza Párt alelnöke), Ruszin-Szendi Romulusz (korábbi vezérkari főnök), Kulcsár Krisztián (olimpiai ezüstérmes vívó, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke), Bódis Kriszta (író, pszichológus, dokumentumfilmes, a Van Helyes Alapítvány vezetője), Csézi Erzsébet (énekes), Tanács Zoltán (a Tisza Párt kancellárja), Velkey György (Magyar Péter kabinetfőnöke), Rost Andrea (operaénekes), Radnai Márk (a Tisza Párt alelnöke), Magyar Péter (a Tisza Párt elnöke), Porcher Áron (fővárosi képviselő), Forsthoffer Ágnes (a Tisza Párt alelnöke), Bujdosó Andrea (fővárosi képviselő), Gajdos László (a nyíregyházi állatkert korszakos igazgatója), Nagy Ervin (színművész), Kapitány István (a Shell korábbi globális alelnöke
  • listán befutó jelöltek: Orbán Anita (korábbi fideszes külügyi szakpolitikus, újságíró), Kármán András (az Orbán-kormány korábbi államtitkára).

A teljes aktuális lehetséges képviselői list ITT található.

A Roma Sajtóközpont közölte: négy roma képviselő is bekerült az Országgyűlésbe a Tisza színeiben.

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos" politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
