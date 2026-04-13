Sulyok Tamás köztársasági elnök egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit

„A szerdai napra személyes egyeztetésre hívtam az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit” – tette közzé Facebook-oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Ezt az egy mondatot posztolta az államfő, részleteket nem közölt.

Az országgyűlési választások eredménye alapján ez elvileg három embert jelenthet:

Magyar Pétert, a kétharmados többséghez jutott Tisza Párt elnökét és listavezetőjét,

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnököt, a Fidesz vezetőjét és

Toroczkai Lászlót, az ötszázalékos küszöböt átlépett Mi Hazánk vezetőjét.

Sulyok Tamás államfő Magyar Péter felszólítására nem reagált. A Tisza vezetője vasárnap esti győzelmi beszédében, majd a nemzetközi sajtótájékoztatóján is közölte: a Fidesz „bábjának” tekinti az államfőt, és felszólítja, hogy mielőbb kérje fel őt a kormányalakításra, majd mondjon le, különben jogi eszközökkel el fogják távolítani pozíciójából.

A jogszabályok szerint a választások után a köztársasági elnök legkésőbb május 12-ig hívja össze az új parlament alakuló ülését, amelyen a képviselők leteszik az esküt, és megválasztják a törvényhozás tisztségviselőit. Ugyancsak az alkuló ülésen tesz javaslatot az államfő a miniszterelnök személyére, akinek a megválasztáshoz a képviselők több mint a felének voksa szükséges.