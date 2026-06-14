ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 14. vasárnap Vazul
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
hegymászás karabiner barlangászat
Nyitókép: Pixabay

130 méteres halálos zuhanás a szikláról

Infostart / MTI

Mintegy százharminc méteres mélységbe zuhant és meghalt egy 22 éves hegymászó Németország déli részén – közölte a rendőrség.

A baleset szombaton történt a Karwendel-hegységben, Mittenwald közelében, az osztrák határnál.

A nyomozók úgy vélik, hogy a hegymászó lábtámaszaként szolgáló szikla leszakadt. A fiatal férfi egy vele egyidős társával mászott fel a csúcsra, leküzdve az útvonal kihívást jelentő szakaszait.

Miután leereszkedett egy szakaszon, értesülések szerint

kötél nélkül próbálta folytatni az ereszkedést egy könnyebb terepen.

Ekkor tört le a szikla, ami miatt a 22 éves fiatalember mintegy 130 métert zuhant a meredek, sziklás terepen.

Amikor a hegyi mentőcsapat és a sürgősségi orvos megérkezett a mentőhelikopterrel, már csak a fiatalember halálát tudták megállapítani. A tájékoztatásból kiderült, hogy mindkét férfinak megfelelő felszerelése volt a tervezett túrához.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    130 méteres halálos zuhanás a szikláról

németország

halál

hegymászóbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bizonyos csomagok igencsak drágák lesznek az új vámszabályok miatt – ezek a legfontosabb tudnivalók

Bizonyos csomagok igencsak drágák lesznek az új vámszabályok miatt – ezek a legfontosabb tudnivalók
Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni, a termékkategóriákat pedig a vámtarifaszámok határozzák meg. Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban azt mondta, az új intézkedés védi az EU-tagállamok fogyasztóit, továbbá sokkal tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbéli kereskedők között.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közös szuperfegyverről tárgyalt Japán és Nagy-Britannia

Közös szuperfegyverről tárgyalt Japán és Nagy-Britannia

A védelmi együttműködés további mélyítéséről tárgyalt vasárnap Londonban Sanae Takaicsi japán miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő. A találkozó középpontjában a két ország közös, Olaszországgal együtt fejlesztett következő generációs vadászgép-programja állt, amely körül ugyanakkor egyre több bizonytalanság merült fel – számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adott ki a magyar hatóság: apró rovar fenyegeti a gazdákat, súlyos a helyzet

Riasztást adott ki a magyar hatóság: apró rovar fenyegeti a gazdákat, súlyos a helyzet

A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

The US president's comments come as Iran says an exact date has not been decided.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 14. 14:30
Politikai döntés a világbajnokságon
2026. június 14. 13:19
Hatalmas az ünnep New Yorkban, 53 éve nem történt ilyen
×
×