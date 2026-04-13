Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k) beszédet mond a párt eredményváró rendezvényén az országgyûlési választásokat követõen a budapesti Batthyány téren 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Brüsszel és Berlin után Bécs is üdvözölte Magyar Péter, illetve a Tisza Párt győzelmét

Sorra üdvözölték a Tisza Párt választási győzelmét a német kormánykoalíció vezetői. Gratulált Magyar Péternek Christian Stocker, Ausztria Friedrich Merzhez hasonlóan ugyancsak konzervatív kancellárja is. Mindketten állás foglaltak az együttműködés erősítése mellett.

Az már korábban sem volt titok, hogy mind a német, mind az osztrák kormány a magyar parlamenti választásokon Orbán Viktorral, illetve a Fidesszel szemben a Tisza Pártnak szurkol. Ismert volt az is, hogy Magyar Péter az elmúlt hónapokban több alkalommal is a német kancellárral egyeztetett. Korábban pedig már jelezte azt is, hogy a Christian Stocker vezette osztrák kormánnyal is a kétoldalú kapcsolatok elmélyítésére törekszik.

A német média hétfő reggel vezető hírként számolt be a magyar parlamenti választások eredményéről, kiemelve, hogy Brüsszelben nagy megkönnyebbülés fogadta a „hírhedten euroszkeptikus” Orbán Viktor választási vereségét. Mind a ZDF, mind az ARD egyaránt idézte Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt, aki úgy értékelte, hogy mostantól „Európa szíve erősebben dobog Magyarországon".

Idézték Manfred Webert, az Európai Parlament konzervatív néppárti frakciójának vezetőjét is, aki Magyar Péter győzelmét a demokrácia magyarországi és európai győzelmeként minősítette.

A brüsszeli tudósítások annak a reménynek adtak hangot, hogy az új magyar vezetők várhatóan felhagynak a tizenhat évig regnáló Orbán-kormány európai obstrukciós politikájával, különös tekintettel az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel folyósítását illetően.

Az ARD közszolgálati médium kiemelte azt is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulált Magyar Péternek az „elsöprő győzelemhez”. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a jószomszédi kapcsolatokra és az együttműködés elmélyítésére Magyarországgal.

A tudósítások emlékeztettek ara, hogy a német kancellár a magyar parlamenti választások eredményének ismertté válása után azonnal gratulált Magyar Péternek és pártjának.

„Várom, hogy együtt dolgozhassunk egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében” – emelték ki az X platformon megjelent üzenetből.

Hasonlóan fogalmazott Johann Wadephul külügyminiszter is, aki kiemelte, hogy a magyar nép a politikai változás mellett döntött. A Merz kancellárhoz hasonlóan ugyancsak kereszténydemokrata politikus reményét fejezte ki, hogy Magyarország „ismét él nagyszerű lehetőségeivel Európában”.

A magyar választási eredményeket Európa győzelmeként és Vlagyimir Putyin orosz elnök vereségeként értékelte a német alkancellár, Lars Klingbeil.

A magyar nép elsöprő többséggel a demokráciára és Európára szavazott. Ez súlyos vereség Putyin és mindazok számára, akik az európai demokrácia ellenségei – fogalmazott az alkancellár, a kisebbik német koalíciós párt, a szociáldemokrata SPD társelnöke.

Gratulált Magyar Péternek az osztrák kancellár, Christian Stocker is. Az ORF közszolgálati médium által nyilvánosságra hozott üzenetben a konzervatív osztrák néppárti elnök üdvözölte, hogy a magyar lakosság az Európa-párti jövő mellett döntött, elutasítva a „destruktív ellenségeskedést”.

Külön üzent a magyar népnek Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter, a legkisebb osztrák koalíciós párt, a baloldali liberális NEOS párt vezetője. „Üdvözlöm Önöket, kedves szomszédok” – fogalmazott a miniszter.

Reisinger szerint nem fordulhat elő, hogy egye tagállamok gyengítsék egész Európát. A EU cselekvőképességét garantálni kell – tette hozzá.

A Der Standard konzervatív napilap ugyanakkor idézte Boris Kálnoky újságírót, a budapesti Mathias Corvinus Kollégium vezetőjét.

„Magyar állampolgárként mindig is a Fidesz tartottam jobb alternatívának. A mostani választások előtt előtt is hittem Orbán győzelmében" – mondta Boris Kàlnoky.

Hangsúlyozta azt is,

„a 16 év utáni hatalomváltásnak után kevés köze volt a korrupcióhoz vagy a jogállamisági hiányosságokhoz. Inkább a világ válságainak következménye. Először koronavírus-járvány, majd az ukrajnai, most pedig az iráni háború.

„A fiataloknak nincs pozitív jövőképük” – idézte a lap Kàlnokyt.

Kálnokyhoz hasonlóan értékelt az az Ausztriában legnagyobb támogatottsággal rendelkező ellenzéki Osztrák Szabadságpárt főtitkára.

Christian Hafenecker szerint az Európai Unió a felelős a Fidesz súlyos vereségééért.

Brüsszel szenvedést okozott az országnak azzal, hogy a Magyarországnak járó pénzügyi alapokat be fagyasztotta, ami a lakosságot arra ösztönözte, hogy kiszavazzák a „jobboldal politikai példaképét” –idézte a lap a főtitkárt.

Választási győzelmét követően Magyar Péter bejelentette, hogy beiktatása utáni előbb Varsóba, majd Bécsbe, ezt követően pedig Brüsszelbe látogat.

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat", amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

A NATO-tagok elutasítják a Hormuzi-szoros tengeri blokádjában való részvételt

A NATO-tagok elutasítják a Hormuzi-szoros tengeri blokádjában való részvételt

A NATO szövetségesei hétfőn elutasították, hogy csatlakozzanak Donald Trump amerikai elnöknek a Hormuzi-szoros tengeri blokádjára vonatkozó tervéhez. Ehelyett egy önálló, a harcok lezárultát követő nemzetközi missziót javasoltak a hajózás helyreállítására. Ez a lépés várhatóan tovább mélyíti a transzatlanti szövetségen belüli feszültségeket.

Élesedik a helyzet: az USA már lépett, drasztikus katonai intézkedést jelentett be Trump

Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

