„Magyarország konzervatív jelképét legyőzte a jobbközép ellenzék” – angolszász sajtóreakciók a választásokra

A brit hírügynökség tudósításában kiemelte, hogy „a magyar nacionalista vezető” veresége egyaránt veszteség oroszországi szövetségesei és Donald Trump amerikai elnök számára. A Reuters arra emlékeztet, hogy a 62 éves Orbán Viktort a konzervatívok Európa-szerte és az Egyesült Államokban mint az „illiberális demokrácia” modelljének megalkotóját ünnepelték, ám a saját hazájában elvesztette a választók támogatását. A magyaroknak ugyanis „elegük lett a gazdaság stagnálásából, a nemzetközi elszigeteltségből és a vagyonukat gyarapító oligarchákból” – fogalmaz a Reuters.

„Az Orbán rendszert elsöpörte Magyar Péter földcsuszamlásszerű választási győzelme” – ezzel a címmel számolt be a magyarországi eseményekről a BBC. A brit médiacég helyszíni tudósítója azt írta: „a „választási autokráciának” bélyegzett rendszer romokban hever. A 45 éves Magyar Péter – egykori pártbeli bennfentes – legyőzte Orbán Viktort, mert meg tudta győzni a magyarok többségét, hogy vessenek véget ennek.

A Paul Kirby jegyezte cikk szerint a választási győzelem azt is lehetővé teszi Magyar Péter számára, hogy „új alapokra helyezze Magyarország nemzetközi kapcsolatait”. A BBC tudósítója arra emlékeztet, hogy Orbán Viktor közeli partnere volt mind Donald Trump amerikai elnöknek, mind pedig az orosz államfőnek, Vlagyimir Putyinnak és ezzel komoly gondokat okozott az EU-nak, valamint Ukrajnának. Magyar Péter viszont azt ígéri, hogy távolabb tartja hazáját Oroszországtól és szorosabbra fűzi kapcsolatait az Európai Unióval, illetve a NATO-val.

Ugyanezt emelte ki Magyar Péter győzelmi beszédéből a londoni The Telegraph is. A brit konzervatív szavazók körében igen népszerű napilap cikkének címe: „Orbánot elsöprő többséggel utasították el a magyar választásokon”. Az újság úgy fogalmaz, hogy „a magyarok véget vetettek a 16 éve tartó, oroszbarát önkényuralmi rendszernek.”

Az ugyancsak konzervatív napilap, a Daily Mail is azt hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor az amerikai elnök szövetségeseként szenvedett választási vereséget. A lap idézi a leköszönő miniszterelnököt, aki beismerte, hogy pártjának már nincs elég támogatottsága az ország vezetéséhez, ezért szerinte újra kell építeni a saját politikai közösségüket. Ugyanakkor a Daily Mail úgy látja, hogy Orbán Viktor valószínűleg folytatni akarja, mert közölte: „Soha nem adjuk fel – ezt mindenki tudja rólunk. Az előttünk álló napok arra szolgálnak, hogy begyógyítsuk a sebeinket.”

„Orbán veresége a demokrácia ünnepe" címmel ismerteti a magyarországi eseményeket a The Times. Az egyik legrégebbi és legelismertebb konzervatív brit napilap megírja, hogy Magyar Péter is bejelentette: Orbán Viktor gratulált neki és elismerte vereségét a minden idők legnagyobb részvételével lezajlott voksoláson.

„A magyar ellenzék 16 éve uralom után kipenderítette hatalomból Orbán Viktor” – tudósított a The Guardian. A bal-liberális beállítottságú nagy-britanniai napilap szerint a magyarországi történesek bizonyára megrázzák a washingtoni Fehér Házat, ellenben újraformálhatják a kapcsolatokat az Európai Unióval. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyar Péter megígérte: szigorúan fellép a korrupció ellen, és forrásokat irányít a régóta elhanyagolt közszolgáltatásokhoz. A választásokon győztes politikus azt is hangoztatta, hogy a Tisza vidéki választói újraírták a magyar történelmet.

Az inkább a balközéphez sorolható The Independent is azt hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor, mint Donald Trump szoros szövetségese szenvedett választási vereséget. A 2016 óta már csak digitális formában elérhető portál szintén a Magyarország és az Európai Unió közti kapcsolatok újrarendezését tartja a választások legfőbb külpolitikai eredményének. Ezzel kapcsolatban ismerteti a német kancellár, véleményét, aki kijelentette: „Orbán veresége megmutatta, hogy az európai demokrácia ellenáll az orosz propagandának.” Friedrich Merz azt is fontosnak tartotta: Magyar Péter győzelme bebizonyította, hogy „Európa nem halad elkerülhetetlenül az önkényuralmi rendszerek felé.”

Az angol nyelvű sajtóból érdemes még kiemelni a két legfontosabb amerikai hírtelevízió, a FoxNews és a CNN, valamint az ugyancsak nagy tekintélyű, közel-keleti hírcsatorna, az Al-Jazeera beszámolóit:

„Orbán Viktor elismerte vereségét, miközben az ellenzék vezetője abszolút többségre számíthat”

– címmel közöl terjedelmes beszámolót a FoxNews. Az Egyesült Államok legnézettebb híradóműsora úgy látja, a szavazás eredményeként drámai változások jöhetnek Magyarországon. Azt is megemlíti, hogy Orbán Viktor nagyon komoly támogatást kapott a Fehér Háztól a választási kampányban. Donald Trump még azt is megígérte, hogy kormánya az USA teljes gazdasági erejével Magyarország mellé áll, amennyiben erre szükség lenne. „Örömmel fektetünk be abba a virágzó jövőbe, amelyet Orbán Viktor töretlen vezetése fog megteremteni” – írta Trump a közösségi médiában

A FoxNews felidézi, hogy Orbán Viktor kormányzásának kezdetén a magyar gazdaság gyorsan fejlődött, de ez az utóbbi néhány évben megtorpant, nőtt az infláció. Ezzel szemben Magyar Péter gyökeres változásokat ígért és arra figyelmeztetett, hogy Magyarország az elmúlt években eltávolodott nyugati szövetségeseitől.

A másik nagy amerikai hírtelevízió, a CNN ugyancsak hosszú tudósítást közölt a vasárnapi eseményekről. „A magyar választások eredménye: Magyar Péter győzött, míg Donald Trump szövetségese, Orbán Vktor elismerte a történelmi jelentőségű vereségét” – című beszámoló azt hangoztatja, hogy Magyar Péter hatalmas győzelme „megkönnyebbülés lesz az európai vezetők számára”, akiknek Orbán Viktor sok bosszúságot okozott. A Tisza Párt hatalomra kerülése viszont csapást jelent majd Donald Trump amerikai elnöknek, aki egyébként élénken támogatta Orbán Viktort.

A CNN a kampányt elemezve úgy látja: Magyar Péter a fontos belpolitikai kérdések megoldását és a stagnáló gazdaság élénkítését azzal , valamint a korrupció letörését ígérte. Orbán Viktor viszont azzal próbált szavazatokat szerezni, hogy riogatta a magyarokat: a hazájuk belesodródhat az ukrajnai háborúba, ha nem őrá szavaznak.

Az Al-Jazeera azt tartja a leglényegesebbnek, hogy az elsöprő választási győzelem birtokában a Tisza Párt módosíthatja a magyar alkotmányt. A közel-keleti hírcsatorna véleménye is az, hogy a magyarországi választások komoly hatással lesznek az egész Európai Unióra és Ukrajnára. Valószínűleg megnyílhat az út a Kijevnek szánt egy 90 milliárd eurós hitel előtt, amelyhez eddig a magyar kormány miatt nem juthatott hozzá. Ugyanakkor Orbán Viktor veresége azt is jelentheti, hogy végre felszabadítják azokat az uniós forrásokat, amelyeket az EU korábban azért függesztett fel, mert a Fidesz-kormány megsértett több uniós alapelvet.

„Orbán Viktor távozása emellett megfosztja Vlagyimir Putyin orosz elnököt az EU-n belüli fő szövetségesétől, és sokkoló hatást gyakorolhat a nyugati jobboldali körökre, beleértve Donald Trump amerikai elnököt és támogatóit. Magyarországon a Tisza győzelme utat nyithat azoknak a reformoknak, amelyek a korrupció elleni küzdelmet és a bíróságok, valamint más intézmények függetlenségének helyreállítását céloznák” – vélekedett az Al-Jazeera.