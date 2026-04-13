„A demokrácia győzelme”, „Nem szabad csalódást okozni” – újabb gratulációk a Tiszának Európából és a tengerentúlról

A Tisza Párt kétharmados győzelme után vasárnap este gratulált a pártelnök Magyar Péternek mások mellett Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Giorgia Meloni olasz kormányfő is – ezeket az üzeneteket itt foglaltuk össze. Azóta is számos európai és tengerentúli vezető üzent.

Andrej Babis: nem szabad csalódást okozni

Gratulált Magyar Péternek választási győzelemhez Andrej Babis cseh miniszterelnök, a kormányzó Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke. Az X-en hétfő reggel közzétett bejegyzésében méltatja, hogy Magyar Péter megszerezte a magyarok többségének támogatását. A cseh vezető tiszteletben tartja a magyar választások eredményét és örömmel várja a jövőbeni együttműködést.

„Ellenállni egy olyan erős vetélytársnak, mint Orbán Viktor, sosem volt könnyű, de ennek ellenére megszerezte a magyarok többségének a támogatását, s ezzel nagy remények és elvárások párosulnak. Nem szabad csalódást okozni” – írja bejegyzésében a cseh miniszterelnök.

Andrej Babis örömmel várja az együttműködést az új magyar kormánnyal, mert Csehország és Magyarország kapcsolatai nagyon szorosak. Leszögezte, hogy mindig bárkivel együtt fog működni, akit az emberek megválasztanak.

„Egy szövetségest vesztettünk” A Tisza Pártnak és elnökének már korábban gratuláltak a választási győzelemhez a cseh ellenzék képviselői, illetve Karel Havlícek, a kormány alelnöke, gazdasági és kereskedelmi miniszter. Petr Macinka cseh külügyminiszter, az Autósok kormánykoalíciós párt elnöke úgy vélte, hogy Orbán Viktor személyében Csehország egy szövetségesét veszítette el az Európai Unióban. A politikus ugyanakkor kijelentette, hogy Prága szeretne rendkívüli, „a megszokott szintet meghaladó” kapcsolatokat kiépíteni az új magyar kormánnyal.

Barack Obama: az eredmény a demokrácia győzelme

Az ellenzék győzelme a demokrácia győzelme Magyarországon, Európában és az egész világon – reagált a vasárnapi országgyűlési választások eredményére Barack Obama volt amerikai elnök magyar idő szerint hétfő hajnalban.

„Ez mindenekelőtt a magyar emberek ellenállóképességéről és elszántságáról tanúskodik, és emlékeztető mindannyiunknak, hogy továbbra is küzdeni kell a méltányosságért, az egyenlőségért és a jogállamiságért” – írta.

Hillary Clinton, Barack Obama egykori külügyminisztere szintén a közösségi médiában azt írta, hogy „Orbán Viktor autokrata rezsimjének vége nemcsak Magyarország számára győzelem, hanem mindenkinek, aki értékeli a demokráciát szerte a világban”. A volt külügyminiszter és egykori first lady gratulált a Tisza Pártnak, Magyar Péter leendő miniszterelnöknek és a magyaroknak szerte a világban.

Peter Pellegrini: Szlovákia megtartaná a kapcsolatok magas szintjét

A magyarországi parlamenti választás eredményeire reagálva Szlovákiában kormányzati és ellenzéki politikusok egyaránt a kétoldalú kapcsolatok magas szintjének megtartása és megerősítése iránti reményüket fejezték ki vasárnap éjjel kiadott állásfoglalásaikban.

Peter Pellegrini szlovák államfő – a köztársasági elnöki hivatal közleménye szerint – meggyőződését fejezte ki, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi évek során alakult ki.

„Magyarország népe demokratikus választások során döntött parlamentje összeállításáról. Hiszem, hogy a kapcsolatok Szlovákia és Magyarország között megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi években volt, és az továbbra is a kölcsönös tiszteleten, együttműködésen, illetve az európai uniós és NATO-tagságon és a jószomszédi kapcsolatokon és barátságon alapszik majd” – fogalmazott állásfoglalásában Peter Pellegrini.

Richard Rasi, a szlovák parlament, a hárompárti szlovák kormánykoalíció második legnagyobb pártja, a korábban Peter Pellegrini által vezetett Hang (Hlas-SD) által jelölt elnöke a közösségi médiában gratulált Magyar Péternek és pártjának a választási győzelemhez. Kijelentette: bízik benne, hogy Magyar Péter politikájával megerősíti országa kapcsolatait Szlovákiával.

„A magyar választók a szabad és demokratikus választásokon döntést hoztak államuk további irányáról. Gratulálok Magyar Péternek és pártjának, a Tiszának a választási győzelemhez és hiszem, hogy politikájukkal megerősítik a jó kapcsolatokat Szlovákiával és közösen veszünk részt a V4-es csoport támogatásában és fejlesztésében, ahogy az EU és a NATO tekintetében is, amelynek részei vagyunk” – fogalmazott bejegyzésében Richard Rasi.

Robert Fico később reagál A szlovák kormányfő, aki a hétvégén hivatalos látogatásra Vietnámba utazott, helyi idő szerint vasárnap kiadott közleményében azt írta: figyelemmel követi a magyarországi választás fejleményeit és reagál majd az eredményekre is.



A legnagyobb szlovák ellenzéki pártok a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint üdvözölték Magyar Péter és pártja, a Tisza választásokon elért győzelmét, és a magyar-szlovák kapcsolatok további építése mellett érveltek.

Donald Tusk: Magyarország-Lengyelország-EU újra együtt

„Magyarország-Lengyelország-EU újra együtt!” – írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a X közösségi oldalon vasárnap éjjel, reagálva az országgyűlési választás eredményeire. „Dicsőséges győzelem volt, kedves barátaink!” – tette hozzá, majd magyarul azt írta: „Ruszkik haza!”

Korábban közölte: telefonon beszélt Magyar Péterrel, és gratulált neki a választási győzelemhez. Hozzátette, hogy szóba került Magyar Péter bejelentett varsói látogatása is.

„Azt gondolom, hogy abszolút rendkívüliek lesznek a kapcsolataink” – fogalmazott Tusk.

A szerb elnök gratulált Magyar Péternek

Aleksandar Vucic az X közösségi felületen azt írta: „hiszek a Magyarország és Szerbia közötti jó együttműködés folytatásában, és hálás vagyok Orbán Viktornak, hogy lehetővé tette az ilyen kapcsolatokat”.

Korábban Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is gratulált a Tisza Párt és Magyar Péter győzelméhez.

Brit miniszterelnök: Magyarország és az európai demokrácia történelmi pillanata

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Magyar Péter választási győzelme történelmi pillanat, nem csupán Magyarország, hanem az európai demokrácia számára is. A munkáspárti brit kormányfő az X-en vasárnap este megjelent nyilatkozatában gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez, és közölte: várakozással tekint a Tisza Párt vezetőjével folytatandó együttműködés elé a két ország biztonsága és jóléte érdekében.

Ugyancsak gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez Yvette Cooper brit külügyminiszter, az X-en közzétett vasárnap esti nyilatkozatában szintén történelminek nevezve a győzelmet. Mint fogalmazott, Magyarország az Egyesült Királyság régi és nagyrabecsült partnere és NATO-szövetségese. „Várakozással tekintek az új, demokratikusan megválasztott magyar kormánnyal az európai biztonság megerősítése érdekében folytatandó együttműködés elé” – írta.

Francia Nemzeti Tömörülés: reméljük, a hazája érdekében fog kormányozni

Jordan Bardella, a francia jobboldali szuverenista Nemzeti Tömörülés elnöke „nagy hazafiként” méltatta a leköszönő magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, a parlamenti választásokon vasárnap elszenvedett veresége után.

„A magyarok kifejezték véleményüket, és egyértelmű többséget adtak Magyar Péternek. Ez az Orbán Viktor által tiszteletteljesen fogadott eredmény azt bizonyítja, hogy az európai intézményeknek a magyar demokrácia ellen az utóbbi években megfogalmazott folyamatos vádjai megalapozatlanok voltak” – írta az X közösségi oldalon a legnagyobb francia ellenzéki párt vezetője.

„Orbán Viktor nagy hazafi, aki mandátuma alatt befejezte Magyarország gazdasági felzárkóztatását, egy olyan családpolitikát támogatott, amely lehetővé tette a születések számának védelmét, és megvédte hazája és Európa határait a migrációs hullámokkal szemben” – hangsúlyozta Jordan Bardella.

„Reméljük, hogy utóda kizárólag a hazája és a népe érdekében fog kormányozni” – írta a francia politikus.

A montenegrói elnök és a miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek

Jakov Milatovic montenegrói elnök és Milojko Spajic miniszterelnök is gratulált hétfőn Magyar Péter választási győzelméhez. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta: várakozással tekint a Magyar Péterrel tervezett júniusi találkozó elé az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozón. Hangsúlyozta: fontos, hogy Magyarország régóta határozott támogatója Montenegró európai integrációs törekvéseinek.

Milojko Spajic szintén az X-en közzétett üzenetében úgy fogalmazott: örömmel várja Montenegró és Magyarország partnerségének további erősítését, valamint az együttműködés elmélyítését azokban a fontos projektekben, amelyek a demokratikus értékeken és az egységes Európa tervén alapulnak.

A holland és a luxemburgi kormányfő is üzent

A magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva Rob Jetten holland kormányfő a közösségi oldalán történelminek nevezte a választási győzelmet, majd azt írta: a magyar nép szólott. Véleménye szerint a magyarországi választások eredménye olyan új lépést jelent Magyarország és az EU számára, ami „reményt ad a demokrácia, a jogállamiság és az európai együttműködés helyreállítására”.

Luc Frieden luxemburgi kormányfő bejegyzésében kijelentette: Magyarország az európai utat választotta. „Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk egy olyan időszakban, amikor Európának minden eddiginél szorosabban és erősebben kell összefognia” – zárta gondolatait a luxemburgi kormányfő.

Liga: Orbán leckét adott demokráciából

Demokráciában, ahogyan Magyarországon is láttuk, az emberek szavaznak, és az egyik fél győz, a másik veszít – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője hétfőn. Matteo Salvini a Telelombardia észak-olasz csatornán kommentálta a magyarországi parlamenti választásokat.

Később a Liga közleményben tudatta: „aki szavaz, annak mindig igaza van, Orbán leckét adott demokráciából”. A párt szerint a magyar választók egyértelmű választást hoztak, és döntésüket tiszteletben kell tartani.

A Liga ölelést és köszönetet küld „barátunknak, Orbán Viktornak, igazi patriótának, és jó munkát kívánunk annak, aki miután több mint húsz évig legszorosabb munkatársai között volt, most megnyerte a választásokat”.

A Liga hozzátette: a baloldal éveken át úgy festette le Brüsszelben Orbánt, mint „diktátort, autokratát, a jogok és a szabadság fenyegetőjét: az azonban, ahogyan elfogadta az eredményt, tényekkel cáfolja propagandájukat, és ismételten leckét ad nekik demokráciából”.

„Meleg” román gratuláció Magyar Péternek

Gratulált Magyar Péternek választási győzelméhez hétfőn Ilie Bolojan román kormányfő, a kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, aki a Magyarország és Romániai közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta.

Az X-en hétfőn reggel közzétett bejegyzésében Ilie Bolojan gratulált a Tisza Párt elnökének választási győzelméhez. „Meleg gratuláció Magyar Péternek a választási győzelméhez! Várjuk a stratégiai partnerség további erősítését, különös tekintettel a gazdasági és ágazati együttműködésre” – írta.

A román miniszterelnök úgy fogalmazott, kormánya számára prioritás az együttműködés mindkét ország polgárai életminőségének javítása érdekében egy erősebb, egységesebb és versenyképesebb Európai Unióban. „Sikeres mandátumot kívánunk!” – zárta angol nyelvű bejegyzését Bolojan.

Kína kész erősíteni a politikai bizalmat

Peking gratulált Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelméhez – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő hangsúlyozta: Kína nagy jelentőséget tulajdonít a kínai–magyar kapcsolatok erősítésének, és kész az új magyar kormánnyal a kölcsönös tisztelet, az egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök elvén tovább mélyíteni az együttműködést.

Hozzátette: Kína kész szorosabbra fűzni a magas szintű kapcsolatokat, erősíteni a politikai bizalmat, bővíteni a gyakorlati együttműködést, valamint előmozdítani a kulturális és emberi kapcsolatok fejlődését.