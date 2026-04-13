2026. április 13. hétfő Ida
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársai a levélszavazatokat számolják a szavazás lezárását követõen az országgyûlési választáson az NVI Hengermalom úti székházában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Mi lesz most, mennyi szavazatot kell még összeszámolni? – íme, az összes részlet

Infostart

A választás éjszakáján az országos listás szavazatok 92-95 százalékát, az egyéni jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát számolták meg. Jövő héten hazaérnek a külképviseleti voksok, és még ha vannak fellebbezések, akkor is legkésőbb egy hét múlva hétfőn meglesznek az egyéni körzetekben a végeredmények, és legkésőbb május 4-én meglesz a végső listás eredmény.

A szavazókörök bezárása után a 10 047 szavazókör többségében elkezdték összeszámolni a szavazatokat, és jegyzőkönyvet is kiállítanak a szavazás szavazóköri eredményéről.

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb csütörtökig érkeznek meg az Nemzeti Választási Irodához (NVI).

  • A levélszavazatokat az NVI számlálja meg,
  • a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az egyéni választókerületek szerint, és pénteken átadják azokat a választókerületi választási irodáknak.

A kijelölt szavazókörök pénteken vagy szombaton számlálják meg a szavazatokat. Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy ezek alapján

a szavazás estéjén az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, míg az egyéni jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát tudják megszámolni.

Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány egyéni választókerületben, illetve az országos listán a szavazást követő hét végén, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazásnapi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye

Mind a 106 egyéni választókerületben lesz egy szavazókör, amelyben most nem számolják össze a voksokat. Ezek azok a szavazókörök, amelyeket korábban kijelöltek a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksainak összeszámlálására.

Ezekben a szavazókörökben a voksolás lezárultakor beragasztották az urna nyílását, és a helyi választási irodába szállítják az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik. Ezeket az urnákat csak azt követően lehet felbontani, és a bennük lévő voksokat megszámlálni, ha megérkeztek a választókerületbe a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok is.

  • Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) kerülnek, legkésőbb hétfőn.
  • A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük az NVI-be.

Az NVI ezt követően választókerületenként szortírozza ezeket az „utazó” szavazatokat, majd eljuttatja a voksokat a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az „utazó” szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az "utazó" szavazatokkal, és így számlálja meg a szavazatokat, majd jegyzőkönyvet állít ki külön az egyéni választókerületi szavazás eredményéről és külön az országos listás szavazás eredményéről.

A választókerületi választási bizottság (legkésőbb a szavazást követő hatodik napon, azaz szombaton, (ha a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn) megállapítja a választás választókerületi eredményét, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján – ugyancsak legkésőbb szombaton – megállapítja az országos listás választás területi részeredményét.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét az NVI foglalja jegyzőkönyvbe.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján,

legkésőbb május 4-én lesz országos listás eredmény.

Az országgyűlési választáson tehát két szinten történik az eredmények megállapítása:

  • az egyéni választókerületekben mandátumhoz jutott képviselők körét a 106 egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg,
  • az országos listáról mandátumhoz jutottakat pedig a Nemzeti Választási Bizottság.

És hogy mennyi szavazatról van szó?

  • Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak. Ők csak listára szavazhattak.
  • Összesen 90 730-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, közülük 84 749-en el is mentek szavazni, vagyis 93,41 százalékos volt a részvétel a 149 külképviseleten. Ők egyéniben és listán is szavazhattak.

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást
Minden idők legmagasabb részvételével zajlott le a vasárnapi országgyűlési választás, amely a Tisza Párt óriási fölényével zárult, Magyar Péter listavezetőként akár kétharmados parlamenti többséggel a háta mögött is kormányt alakíthat néhány hét múlva. A miniszterelnök este gratulál a Tisza-elnöknek, de Orbán Viktor azt is megígérte, soha nem adja fel, és a sebek gyógyulása után 2,5 milliós tábora élén azonnal újra munkához fog látni.
 

Történelmi Tisza fölény és széteső iráni béke között választhatnak a befektetők

Mozgalmas hétnek nézünk elébe. Tegnap a Tisza Párt hatalmas fölénnyel, kétharmados győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, amire a forint rögtön 2% erősödéssel reagált és várhatóan a következő heteket is a választásokra adott piaci reakciók dominálhatják. A héten azonban több esemény is a terítéken van, ami belekavarhat ebbe a képbe. Az iráni háborúval kapcsolatos friss fejlemények, a megemelkedett energiaárak, az ebből fakadó inflációs kockázatok és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is meghatározzák a nemzetközi hangulatot, miközben a befektetők a héten érkező hazai, kínai és amerikai adatokból is igyekeznek iránymutatást nyerni.

Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

2026. április 13. 06:24
Egy településen még polgármestert is választottak
Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást
