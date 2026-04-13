Mi lesz most, mennyi szavazatot kell még összeszámolni? – íme, az összes részlet

A szavazókörök bezárása után a 10 047 szavazókör többségében elkezdték összeszámolni a szavazatokat, és jegyzőkönyvet is kiállítanak a szavazás szavazóköri eredményéről.
A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb csütörtökig érkeznek meg az Nemzeti Választási Irodához (NVI).
- A levélszavazatokat az NVI számlálja meg,
- a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az egyéni választókerületek szerint, és pénteken átadják azokat a választókerületi választási irodáknak.
A kijelölt szavazókörök pénteken vagy szombaton számlálják meg a szavazatokat. Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy ezek alapján
a szavazás estéjén az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, míg az egyéni jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát tudják megszámolni.
Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány egyéni választókerületben, illetve az országos listán a szavazást követő hét végén, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazásnapi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye
Mind a 106 egyéni választókerületben lesz egy szavazókör, amelyben most nem számolják össze a voksokat. Ezek azok a szavazókörök, amelyeket korábban kijelöltek a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksainak összeszámlálására.
Ezekben a szavazókörökben a voksolás lezárultakor beragasztották az urna nyílását, és a helyi választási irodába szállítják az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik. Ezeket az urnákat csak azt követően lehet felbontani, és a bennük lévő voksokat megszámlálni, ha megérkeztek a választókerületbe a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok is.
- Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) kerülnek, legkésőbb hétfőn.
- A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük az NVI-be.
Az NVI ezt követően választókerületenként szortírozza ezeket az „utazó” szavazatokat, majd eljuttatja a voksokat a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az „utazó” szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az "utazó" szavazatokkal, és így számlálja meg a szavazatokat, majd jegyzőkönyvet állít ki külön az egyéni választókerületi szavazás eredményéről és külön az országos listás szavazás eredményéről.
A választókerületi választási bizottság (legkésőbb a szavazást követő hatodik napon, azaz szombaton, (ha a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn) megállapítja a választás választókerületi eredményét, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.
A területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján – ugyancsak legkésőbb szombaton – megállapítja az országos listás választás területi részeredményét.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét az NVI foglalja jegyzőkönyvbe.
A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján,
legkésőbb május 4-én lesz országos listás eredmény.
Az országgyűlési választáson tehát két szinten történik az eredmények megállapítása:
- az egyéni választókerületekben mandátumhoz jutott képviselők körét a 106 egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg,
- az országos listáról mandátumhoz jutottakat pedig a Nemzeti Választási Bizottság.
És hogy mennyi szavazatról van szó?
- Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak. Ők csak listára szavazhattak.
- Összesen 90 730-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, közülük 84 749-en el is mentek szavazni, vagyis 93,41 százalékos volt a részvétel a 149 külképviseleten. Ők egyéniben és listán is szavazhattak.